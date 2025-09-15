شکست سنگین وسترلو در شب نیمکت نشینی صیادمنش
وسترلو در شب نیمکت نشینی صیادمنش شکست پرگلی را تجربه کرد.
به گزارش ایلنا، در ادامه رقابتهای هفته هفتم ژوپیر لیگ بلژیک، تیم فوتبال وسترلو که اللهیار صیادمنش را مثل بازیهای قبل در ترکیب اولیه نمیدید و روی نیمکت داشت، از ساعت 20:45 امشب (به وقت ایران) در ورزشگاه دایو واسابی استاین به مصاف تیم رده دومی سنتترویدن رفت.
سنتترویدن که در صورت کسب پیروزی در مسابقه خانگی مقابل یاران صیادمنش میتوانست به روند شکست ناپذیری خود ادامه بدهد و همامتیاز با رویال یونیون صدرنشین شود، باخت سنگین عجیب و غیرمنتظرهای را متحمل شد تا وسترلو دومین برد متوالی را کسب کند.
تیم وسترلو که یک مسابقه معوقه در فصل 26-2025 ژوپیر لیگ بلژیک دارد و پیش از این دیدار سه شکست و دو برد داشت، در دیدار مقابل سنتترویدن به برتری جالب توجه سه بر صفر دست یافت تا 9 امتیازی شود و به رده ششم جدول صعود کند.
اللهیار صیادمنش، مهاجم ایرانی وسترلو که از ابتدای فصل جدید ژوپیر لیگ بلژیک فقط دو بار بهعنوان یار جانشین استفاده شده و هفته قبل نیز از دقیقه 85 برابر رویال آنتورپ به زمین رفت، امشب مقابل سنتترویدن تا پایان روی نیمکت نشست.