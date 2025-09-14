یک شایعه جدید
سرخیو رگیلون در رادار هاشمیان و پرسپولیس
سرخیو رگیلون، مدافع اسپانیایی، تحت نظر هاشمیان و کادر پرسپولیس قرار گرفته و احتمال حضور او در جمع سرخپوشان بررسی میشود.
به گزارش ایلنا، برخی رسانهها مدعی شدهاند که وحید هاشمیان نام سرخیو رگیلون مدافع مطرح و شناخته شده اسپانیایی را برای شروع مذاکرات به باشگاه داده است.
رگیلون ۲۸ ساله و ۱۷۸ سانتی سابقه بازی در رئال مادرید، اتلتیکو مادرید، سویا و تاتنهام را در کارنامه دارد و ۶ بازی ملی نیز ثبت کرده است.
ارزش این بازیکن در ترانسفر مارکت ۶ میلیون یورو میباشد.