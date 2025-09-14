سرخیو رگیلون در رادار هاشمیان و پرسپولیس

به گزارش ایلنا، برخی رسانه‌ها مدعی شده‌اند که وحید هاشمیان نام سرخیو رگیلون مدافع مطرح و شناخته شده اسپانیایی را برای شروع مذاکرات به باشگاه داده است.

رگیلون ۲۸ ساله و ۱۷۸ سانتی سابقه بازی در رئال مادرید، اتلتیکو مادرید، سویا و تاتنهام را در کارنامه دارد و ۶ بازی ملی نیز ثبت کرده است.

ارزش این بازیکن در ترانسفر مارکت ۶ میلیون یورو می‌باشد.

