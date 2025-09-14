به گزارش‌ ایلنا، مهدی محمدی کاپیتان باسابقه شمس آذر در اوایل دیدار هفته سوم این تیم مقابل پیکان به دلیل مصدومیت تعویض شد.

محمدی که در این بازی جای خود را به فرزین معامله‌گری داد، تحت بررسی کادرپزشکی قرار گرفته و متاسفانه از ناحیه تاند‌ون چهارسر دچار آسیب‌دیدگی شده و باید مراحل درمانی‌اش را دنبال کند.

با این شرایط کاپیتان شمس آذر دیدار حساس این هفته تیمش مقابل مس رفسنجانی را از دست داده و قادر به همراهی این تیم نخواهد بود.

