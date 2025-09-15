گزینه نقل و انتقالات پرسپولیس لو رفت!
مشخصات گزینه نقل و انتقالاتی پرسپولیس را در این خبر بخوانید.
به گزارش ایلنا، یک سایت روسی مدعی شد باشگاه پرسپولیس ایران به دنبال جذب مهاجم روس است.
سایت خبری چمپیونات روسیه ادعا کرد: باشگاه پرسپولیس در آفری تا پایان فصل به مبلغ ۴۴۰ هزار دلار خواهان جذب ولادیمیر ایلجین مهاجم ۱۸۷ سانتی و ۳۳ ساله روس شده است. آمار فصل گذشته در روسیه ۲۸ بازی ۴ گل و ۲ پاس گل بوده است.
پرسپولیس پیش از این نیز نامهای زیادی را مطرح کرده بود، اما ودر نهایت به نتیجه نرسید و در تازهترین گزینههای وینست ابوبکر مورد نظر پرسپولیس بود که وحید هاشمیمان قید جذب این بازیکن را زد.