پاری سن ژرمن 2 - لانس 0 ؛ پیروزی خانگی با دبل بارکولا

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال پاری‌سن‌ژرمن در ادامه بازی‌های هفته چهارم لیگ دسته اول فرانسه موسوم به لوشامپیونه از ساعت 18:45 امروز (یکشنبه) در ورزشگاه پارک‌دوپرنس شهر پاریس میزبان لانس بود و موفق شد میهمان خود را با نتیجه 2 بر صفر شکست دهد.

برای پاری‌سن‌ژرمن در این بازی؛ بردلی بارکولا بریس (15 و 51) کرد.

در دیگر بازی‌های برگزار شده نتایج به شرح زیر رقم خوردند:

لیل 2 - تولوز یک

برست یک - پاریس 2

استراسبورگ یک - لوآور صفر

در آخرین دیدار امشب؛ لیون از ساعت 22:15 در خانه رن به میدان می‌رود.

