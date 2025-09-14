هفته چهارم لیگ یک فرانسه
پاری سن ژرمن 2 - لانس 0 ؛ پیروزی خانگی با دبل بارکولا
تیم فوتبال پاریسنژرمن در دیداری خانگی به پیروزی رسید.
به گزارش ایلنا، تیم فوتبال پاریسنژرمن در ادامه بازیهای هفته چهارم لیگ دسته اول فرانسه موسوم به لوشامپیونه از ساعت 18:45 امروز (یکشنبه) در ورزشگاه پارکدوپرنس شهر پاریس میزبان لانس بود و موفق شد میهمان خود را با نتیجه 2 بر صفر شکست دهد.
برای پاریسنژرمن در این بازی؛ بردلی بارکولا بریس (15 و 51) کرد.
در دیگر بازیهای برگزار شده نتایج به شرح زیر رقم خوردند:
لیل 2 - تولوز یک
برست یک - پاریس 2
استراسبورگ یک - لوآور صفر
در آخرین دیدار امشب؛ لیون از ساعت 22:15 در خانه رن به میدان میرود.