خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هفته چهارم لیگ یک فرانسه

پاری سن ژرمن 2 - لانس 0 ؛ پیروزی خانگی با دبل بارکولا

پاری سن ژرمن 2 - لانس 0 ؛ پیروزی خانگی با دبل بارکولا
کد خبر : 1685956
لینک کوتاه کپی شد.

تیم فوتبال پاری‌سن‌ژرمن در دیداری خانگی به پیروزی رسید.

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال پاری‌سن‌ژرمن در ادامه بازی‌های هفته چهارم لیگ دسته اول فرانسه موسوم به لوشامپیونه از ساعت 18:45 امروز (یکشنبه) در ورزشگاه پارک‌دوپرنس شهر پاریس میزبان لانس بود و موفق شد میهمان خود را با نتیجه 2 بر صفر شکست دهد.

برای پاری‌سن‌ژرمن در این بازی؛ بردلی بارکولا بریس (15 و 51) کرد.

در دیگر بازی‌های برگزار شده نتایج به شرح زیر رقم خوردند:

لیل 2 - تولوز یک

برست یک - پاریس 2

استراسبورگ یک - لوآور صفر

در آخرین دیدار امشب؛ لیون از ساعت 22:15 در خانه رن به میدان می‌رود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی