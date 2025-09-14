منچسترسیتی 3 - منچستریونایتد 0 ؛ فتح دربی با دبل هالند

به گزارش ایلنا، از ساعت ۱۹ و در یکی از حساس‌ترین دیدارهای هفته چهارم لیگ برتر انگلیس، تیم‌های منچسترسیتی و منچستریونایتد در ورزشگاه اتحاد به مصاف هم رفتند.

هر دو تیم شهر منچستر شروع خوبی در فصل جدید نداشته‌اند. سیتی با دو باخت و یک برد، ۳ امتیازی بوده و در این مسابقه خانگی به دنبال بازگشت به جاده برد پس از ۲ شکست متوالی بود که به هدفش رسید. در سوی دیگر یونایتد هم با کسب یک برد، یک مساوی و یک باخت و کسب ۴ امتیاز در ۳ هفته گذشته از فصل جدید لیگ جزیره هنوز مانند تمام فصل‌های اخیر پرفراز و نشیب نتیجه می‌گیرد.

با توجه به این شرایط، امتیازهای مسابقه امشب در اتحاد هم برای پپ گواردیولا و هم روبن آموریم، واجب‌تر از هر زمانی بود.

سیتی با توجه به امتیاز میزبانی، بازی را بهتر آغاز کرد و حملات این تیم در دقیقه ۱۸ به نتیجه رسید. فیل فودن با یک ضربه سر از پشت شش قدم روی سانتر جرمی دوکو از راست، منچسترسیتی را یک بر صفر جلو انداخت. در ادامه تا پایان نیمه اول تلاش دو تیم نتیجه‌ای نداشت تا نیمه اول برتری یک بر صفر سیتی تمام شود.

سیتیزن‌ها در نیمه دوم هم هجومی آغاز کردند و این بار نوبت به ارلینگ هالند رسید. دوکو این بار هم در نقش گل‌ساز ظاهر شد و با یک پاس عمقی، هالند را با دروازه یونایتد تک به تک کرد و مهاجم نروژی هم که موتور گلزنی او روشن شده با یک بغل پای دقیقه توپ را به تور دروازه یونایتد چسباند تا نتیجه ۲ بر صفر به نفع سیتی شود.

در دقیقه ۶۸ باز هم این هالند بود که گلزنی کرد تا با دبل او، نتیجه ۳ بر صفر به نفع سیتی شود و آنها فاصله زیادی با برد در دربی منچستر نداشته باشند. این بار روی پاس اشتباه بازیکنان منچستر، برناردو سیلوا با یک پاس توی عمق و روی یک ضد حمله هالند را با دروازه‌بان یونایتد تک به تک کرد تا او گل سوم سیتی را نیز به نام خودش ثبت کند.

در نهایت منچسترسیتی توانست با نتیجه ۳ بر صفر منچستریونایتد را شکست دهد و پس از ۲ شکست متوالی، یک برد به دست بیاورد تا روزهای بحرانی آنها فعلا به پایان برسد. سیتی با این برد ۶ امتیازی شد و در رده هشتم قرار گرفت. یونایتد هم با کسب دومین شکست در ۴ هفته گذشته، ۴ امتیازی باقی ماند و در رده چهاردهم ایستاد

