صحبت های جالب تاجرنیا در مورد آخرین اتفاقات استقلال

به گزارش ایلنا، علی تاجرنیا سرپرست مدیر عاملی این باشگاه عصر امروز در نشست ویژه کارزارهای مربوط به استقلال حضور یافت.



تاجرنیا در بخشی از صحبت هایش ضمن انتقاد از بی اخلاقی ها در فضای اجتماعی حاکم بر فوتبال ایران گفت: موظفیم فوتبال را به سمت اخلاقی شدن پیش ببریم و مطالبات هواداران باید متناسب با شان مکتب باشگاه استقلال باشد.



او همچنین با اشاره به توهین های موجود به داوری اضافه کرد: وقتی داور را با لفظ نا درستی خطاب می کنید طبیعتا کمکی به شما نخواهد کرد، قدیم ها که مودبتر بودیم شعار می دادیم “داور دقت کن”!



وی در خصوص فرهنگ هواداری و اتحاد هواداران گفت: اینکه یک پیشکسوت را بیشتر دوست داشته باشیم طبیعی است اما اینکه به شخصی به خاطر رابطه با یک پیشکسوت توهین کنیم قابل پذیرش نیست. تاجرنیا درضمن از هواداران خواست تا در یک خانواده متحد باشند و اجازه ندهند قدرت آن ها مورد لغزش قرار بگیرد.



تاجرنیا علت ریشه ای ریزش هواداران نوجوان استقلال را نتایج دهه گذشته اعلام و گفت: با اسکوادی که این فصل در اختیار داریم محکوم به قهرمانی هستیم.

باید از تیم داری به سمت باشگاه داری پیش رویم

تاجرنیا در ادامه صحبت هایش با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه زیرساخت ها و توسعه المان های باشگاه این طور عنوان کرد: اعتقاد من این است که باید از تیم داری به سمت باشگاه داری پیش رویم.



او همچنین اضافه کرد: تاسیس تیم های مختلف در رشته هایی غیر از فوتبال، برنامه ریزی برای ساخت ورزشگاه و پرورش ورزش بانوان بخشی از اقدامات صورت گرفته برای تبدیل شدن به یک باشگاه واقعی بوده است.



سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال در خصوص هزینه های باشگاه استقلال در مقایسه با دیگر تیم ها همچنین این طور بیان کرد: اینکه هزینه های خیلی زیادی داریم اصلا حرف درستی نیست همانطور که دیدید یکی از مالکان تیم رقیب ادعا کرد بیشتر از هلدینگ هزینه کرده است.



تاجرنیا با اشاره به تخلفات صورت گرفته در مدیریت فصول کذشته ادعا کرد: برای اولین بار از مدیران گذشته استقلال شکایت خواهد شد و اگر آن ها هم از ما شکایت کنند هیچ اشکالی ندارد.

وعده های بزرگ تاجرنیا برای آکادمی و اقدامات بین المللی

رییس هیئت مدیره باشگاه استقلال با اشاره به اهمیت آکادمی و سرمایه گذاری روی استعداد ها این طور به هواداران نوید یک اتفاق بزرگ را داد: مطمئن باشید با یک مربی بزرگ خارجی که سابقه مدیریت آکادمی دارد قرارداد خواهیم بست.



ایشان همچنین در خصوص روابط بین المللی باشگاه استقلال و انتقاد از آنچه تا امروز در این حوزه جاری بوده گفت: قرارداد خواهرخواندگی با باشگاه های معتبر و بزرگ دنیا خواهیم بست و سعی می کنیم الگو های موفق خارجی را بومی سازی کنیم.



تاجرنیا پس از انتقاد از رسانه های رسمی و هواداری حوزه استقلال که از طریق دروغ پردازی شایعه و حاشیه درست می کنند، در خصوص برنامه هایش پیرامون حل این چالش ها اینطور اظهار داشت: باید رسانه های رسمی و پلتفرم های باشگاه استقلال آنقدر قوی و دارای محتوای ارزشمند باشند که دیگر هواداران سراغ مطالب زرد نروند.

خاطره تاجرنیا از حضور همزمان الحدادی و هواداران درب باشگاه

نماینده تام الاختیار هلدینگ در باشگاه استقلال با تاکید چند باره بر اهمیت اخلاق خاطره ای از حضور منیر الحدادی و هواداران درب ساختمان باشگاه تعریف کرد. تاجرنیا در این باره گفت: وقتی دیدم هواداران دوست دارند با منیر عکس بگیرند از ماشین پیاده شدم و از این بازیکن درخواست کردم تا دل هواداران را شاد کند.



آقای علی تاجرنیا همچنین اشاره مجددی به بحث اهمیت رابطه با باشگاه های معتبر دنیا کرد و عنوان داشت: وقتی به سیدورف اعلام کردم یکی از باشگاه های خارجی درخواست عقد قرارداد خواهرخواندگی با ما را دارد ایشان قبول نکرد و اعلام کرد صرفا باشگاه های معتبر دنیا شایسته این امر هستند.



سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال در ادامه صحبت هایش از برنامه های هلدینگ برای جابجایی ساختمان باشگاه پرده برداشت و نوید این را داد تا به زودی یک ساختمان جدید و آبرومند جایگزین ساختمان کنونی شود.

اگر جنگ هم شود همچنان اسکواد ما خوب است

آقای علی تاجرنیا در پاسخ به موضوع سرنوشت نیمکت استقلال در قورت شروع جنگ احتمالی فرمودند: امیدوارم هیچ وقت جنگ نشود اما اگر خدایی نکرده این اتفاق بیفتد باز هم اسکواد ما خوب است، اگرچه امیدوارم آقای ساپینتو و دیگر بازیکنان هم مثل همیشه وفادار به استقلال باشند.



بلیط فروشی دیگر موضوع مهمی بود که تاجرنیا در خصوص آن این طور توضیح داد: نامه مهمی نوشتیم و درخواست کردیم تا بلیط فروشی در اختیار باشگاه قرار بگیرد و فکر می کنم این موضوع با تعامل قابل حل است.



نماینده تام الاختیار هلدینگ در باشگاه استقلال از کنار موضوع کمپ ناصر حجازی هم به سادگی نگذشت و این نوید را به هواداران داد تا به زودی کار های توسعه و تجهیز این سرمایه عظیم به نتیجه برسد.



تاجرنیا همچنین هواداران استقلال را دارای فرهنگ بالاتری نسبت به هواداران سایر تیم ها خطاب کرد و ابراز امیدواری کرد تا آبی دلان در امور بنگاه های اقتصادی و اسپانسری نیز در کنار باشگاه محبوبشان باشند.

با چارت بندی پارتی بازی را در باشگاه ریشه کن کردیم

علی تاجرنیا در خصوص اتهام رابطه بازی برای پست دادن به افراد در باشگاه اینگونه دفاع کرد: اولا خیلی از سمت ها توسط دیگر ارکان مدیریتی باشگاه منصوب شده اما در کل شما بیایید سوابق مدیریتی افرادی که به تازگی در باشگاه استقلال پست گرفته اند را بررسی کنید تا دریابید شایسته سالاری پایه اصلی عزل و نصب ها بوده است.



آقای تاجرنیا در مورد موضوع حیاتی محرومیت ساپینتو گفت: تا الان نیمی از محرومیت ریکاردو بخشیده شده اما از اساس این محرومیت می بایست تا به امروز خاتمه می یافت. اگرچه اختلافات حقوقی در این مورد وجود دارد اما ان‌شاءالله با تعامل حل خواهد شد و امیدوارم بعد از الوصل شرایط به گونه دیگری رقم بخورد.



سرپرست مدیرعاملی استقلال در پاسخ به علت حضور در برنامه های صدا و سیما این طور عنوان کرد: اعتقاد دارم اگر ظرفیتی برای حضور در رسانه ها و بهره برداری مثبت از رسانه ملی به نفع باشگاه پیش روی ما است، باید از این پتانسیل استفاده شود مگر اینکه دیگر امکان آن فراهم نباشد.

انتهای پیام/