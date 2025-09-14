ناکامی محمدنژاد جوان در فینال!

به گزارش ایلنا، احمد محمدنژاد جوان، کشتی‌گیر ۲۱ ساله کشورمان در فینال وزن ۶۱ کیلوگرم رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۲۵، برابر زائور اوگویف، قهرمان المپیک و جهان از روسیه با نتیجه ۱۱ بر ۲ شکست خورد و دستش از مدال طلا کوتاه ماند.

محمدنژاد که در مسیر رسیدن به فینال نمایش‌های درخشانی داشت و موفق شد چند رقیب مطرح را کنار بزند، در نهایت با کسب مدال نقره به کار خود پایان داد.

انتهای پیام/