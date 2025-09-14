ناکامی محمدنژاد جوان در فینال!
احمد محمدنژاد جوان در فینال وزن ۶۱ کیلوگرم کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۲۵ مقابل زائور اوگویف، قهرمان المپیک و جهان شکست خورد.
به گزارش ایلنا، احمد محمدنژاد جوان، کشتیگیر ۲۱ ساله کشورمان در فینال وزن ۶۱ کیلوگرم رقابتهای کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۲۵، برابر زائور اوگویف، قهرمان المپیک و جهان از روسیه با نتیجه ۱۱ بر ۲ شکست خورد و دستش از مدال طلا کوتاه ماند.
محمدنژاد که در مسیر رسیدن به فینال نمایشهای درخشانی داشت و موفق شد چند رقیب مطرح را کنار بزند، در نهایت با کسب مدال نقره به کار خود پایان داد.