در نیمه‌نهایی مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان در زاگرب، هیچ کشتی‌گیری از ایران به فینال راه نیافت و آمریکا در دو وزن ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم فینالیست شد.

به گزارش ایلنا، مسابقات نیمه‌نهایی ۴ وزن دوم کشتی آزاد قهرمانی جهان در زاگرب به انجام رسید، جایی که هیچ فینالیستی برای ایران به همراه نداشت و درعوض این آمریکا بود که موفق شد در دو وزن ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم فینالیست شود.

مبارزه حساس نیمه‌نهایی وزن ۷۴ کیلوگرم هم بین دو کشتی‌گیر روس‌تبار، چرمن والی‌یف از آلبانی و زائوربک سیداکوف از روسیه برگزار شد که این بار هم مثل فینال قهرمانی اروپا، این والی‌یف بود که سیداکوفِ قهرمان المپیک و جهان را شکست داد.

نتایج کشتی‌های نیمه‌نهایی به شرح زیر است:

نیمه‌نهایی وزن ۵۷ کیلوگرم:

آرسن هاراتونیان (ارمنستان) یک – چانگ سانگ هان (کره‌شمالی) ۴

بکزات آلماز اولو (قرقیزستان) ۸ – غلامجان عبدالله‌یف (ازبکستان) صفر

فینال: چانگ سانگ هان (کره‌شمالی) - بکزات آلماز اولو (قرقیزستان)

نیمه‌نهایی ۷۴ کیلوگرم:

چرمن والی‌یف (آلبانی) ۶ – زائوربک سیداکوف (روسیه) ۴

کوتا تاکاهاشی (ژاپن) ۶– تیموراز سالکازانوف (اسلواکی) ۴

فینال: چرمن والی‌یف (آلبانی) - کوتا تاکاهاشی (ژاپن)

نیمه‌نهایی ۷۹ کیلوگرم:‌

محمد نخودی (ایران) ۳– گئورگیس کوگیومتسیدیس (یونان) ۸

سولدخو اولانبایار (مغولستان) یک– لوی هاینز (آمریکا) ۴

فینال: گئورگیس کوگیومتسیدیس (یونان) – لوی هاینز (آمریکا)

نیمه‎‌نهایی ۹۲ کیلوگرم:

ترنت هیدلای (آمریکا) ۱۵– عثمان نورماگمادوف (آذربایجان) ۴

امیرحسین فیروزپور (ایران) ۶– امانولا گادژی ماگمادوف (روسیه) ۱۱

فینال: ترنت هیدلای (آمریکا) - امانولا گادژی ماگمادوف (روسیه)

