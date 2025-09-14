کشتی قهرمانی جهان
والییف سد راه سیداکوف شد، آمریکا دوباره فینالیست شد
در نیمهنهایی مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان در زاگرب، هیچ کشتیگیری از ایران به فینال راه نیافت و آمریکا در دو وزن ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم فینالیست شد.
به گزارش ایلنا، مسابقات نیمهنهایی ۴ وزن دوم کشتی آزاد قهرمانی جهان در زاگرب به انجام رسید، جایی که هیچ فینالیستی برای ایران به همراه نداشت و درعوض این آمریکا بود که موفق شد در دو وزن ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم فینالیست شود.
مبارزه حساس نیمهنهایی وزن ۷۴ کیلوگرم هم بین دو کشتیگیر روستبار، چرمن والییف از آلبانی و زائوربک سیداکوف از روسیه برگزار شد که این بار هم مثل فینال قهرمانی اروپا، این والییف بود که سیداکوفِ قهرمان المپیک و جهان را شکست داد.
نتایج کشتیهای نیمهنهایی به شرح زیر است:
نیمهنهایی وزن ۵۷ کیلوگرم:
آرسن هاراتونیان (ارمنستان) یک – چانگ سانگ هان (کرهشمالی) ۴
بکزات آلماز اولو (قرقیزستان) ۸ – غلامجان عبداللهیف (ازبکستان) صفر
فینال: چانگ سانگ هان (کرهشمالی) - بکزات آلماز اولو (قرقیزستان)
نیمهنهایی ۷۴ کیلوگرم:
چرمن والییف (آلبانی) ۶ – زائوربک سیداکوف (روسیه) ۴
کوتا تاکاهاشی (ژاپن) ۶– تیموراز سالکازانوف (اسلواکی) ۴
فینال: چرمن والییف (آلبانی) - کوتا تاکاهاشی (ژاپن)
نیمهنهایی ۷۹ کیلوگرم:
محمد نخودی (ایران) ۳– گئورگیس کوگیومتسیدیس (یونان) ۸
سولدخو اولانبایار (مغولستان) یک– لوی هاینز (آمریکا) ۴
فینال: گئورگیس کوگیومتسیدیس (یونان) – لوی هاینز (آمریکا)
نیمهنهایی ۹۲ کیلوگرم:
ترنت هیدلای (آمریکا) ۱۵– عثمان نورماگمادوف (آذربایجان) ۴
امیرحسین فیروزپور (ایران) ۶– امانولا گادژی ماگمادوف (روسیه) ۱۱
فینال: ترنت هیدلای (آمریکا) - امانولا گادژی ماگمادوف (روسیه)