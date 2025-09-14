ستاره ایرانی ایتالیایی ها را هم به وجد آورد

به گزارش ایلنا، ایتالیایی‌ها که همیشه عملکرد بازیکنان حرفه‌ای را با دقت دنبال می‌کنند، این بار هم طارمی را زیر نظر گرفتند و با تحسین فراوان از شروع درخشان او در سوپرلیگ یونان نوشتند.

کالچو مرکاتو نوشت: طارمی برای اولین بازی‌اش شروعی بهتر از این نمی‌توانست داشته باشد. به‌ عنوان بازیکن تعویضی وارد میدان شد و با دو گل ارزشمند در برد پرگل المپیاکوس نقش‌آفرینی کرد.

گاتزتا دلواسپورت هم با شور و هیجان گزارش داد: اولین حضور طارمی برای المپیاکوس چیزی شبیه یک رویا بود. او تنها در پنج دقیقه پایانی دوبار دروازه حریف را باز کرد و تیمش را به اوج برد.

اف‌سی اینتر ۱۹۰۸ نوشت: طارمی در نخستین بازی‌ درخشید. مهاجم پیشین اینتر از نیمکت آمد، با تشویق پرشور هواداران روبه‌رو شد و در دقایق ۸۸ و ۳+۹۰ دو گل پایانی را زد تا پیروزی ۵ بر صفر قطعی شود. شروعی که قطعا در یادها می‌ماند.

سته کالچو نگاه عمیق‌تری داشت و نوشت: طارمی بعد از روزهای نه‌چندان آسانش در اینتر، حالا در یونان به آرامش و اعتمادبه‌نفس رسیده است. او با دو گل در اولین بازی‌اش نشان داد که دوباره به مسیر اوج برگشته است.

اینتریستا هم تاکید کرد: طارمی با این دو گل سریع، دل هواداران المپیاکوس را به‌دست آورد و برای خودش یک شروع رویایی ساخت. شروعی بهتر از این برای آغاز فصل قابل تصور نبود.

