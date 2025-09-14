برنلی 0- لیورپول 1 : پیروزی دشوار با یک پنالتی در لحظات پایانی

به گزارش ایلنا، لیورپول که تا قبل از فیفا دی با سه برد متوالی صدرنشین لیگ برتر بود، دیروز با پیروزی آرسنال و تاتنهام این رتبه را از دست داد و در شرایطی به خانه برنلی رفت که با یک مساوی نیز صدر را پس می گرفت ولی قرمزها فقط یک هدف داشتند، پیروزی.

اشلوت ترکیب تیمش را بدون ایساک انتخاب کرد و ستاره سوئدی حتی روی نیمکت هم نبود. او برای بازی با اتلتیکو در لیگ قهرمانان حفظ شد.

ترکیب‌ رسمی دو تیم:

لیورپول: آلیسون؛ سوبوسلای، فن‌دایک، کوناته، کرکز؛ گراونبرخ، مک آلیستر؛ صلاح، خاکپو، ویرتز؛ اکیتیکه.

برنلی: دوبراوکا؛ واکر، اکدال، استوه، هارتمن؛ کالن، اوگوچوکو؛ چائونا، لورینت، آنتونی؛ فاستر.

لیورپول بازی را مسلط شروع کرد و در دقیقه 4 با شوت خاکپو خطرساز شد ولی توپ با اختلاف به بیرون رفت. هفت دقیقه بعد بهترین بخت گلزنی قرمزها را کوناته از دست داد. مدافع فرانسوی زیر تیر دروازه ضربه سرش را در حالتی نامتعادل به بیرون زد.

در دقیقه 13 شاهد صحنه‌ای خطرناک بودیم. خطای بازیکن برنلی روی مچ پای مک آلیستر قلب لیورپولی‌ها را لرزاند و به نظر می رسید مشکل هافبک آرژانتینی جدی باشد ولی او بعد از مداوا به زمین برگشت و تا پایان نیمه نیز بدون مشکل بازی کرد.

برنلی بعضا با 9 بازیکن در زمین خودش دفاع می‌کرد و لیورپولی‌ها با شوت‌های از راه دور شانس خود برای گلزنی را امتحان می کردند اما در نهایت 45 دقیقه نخست بدون گل تمام شد.

نیمه دوم نیز به طور کامل در اختیار لیورپول بود و برنلی با تمرکز کامل دفاعی سعی داشت از این بازی دشوار با یک امتیاز خارج شود.

قرمزها عصبانی از تساوی بدون گل نیمه دوم را با انگیزه بالا شروع کردند. یکی دو موقعیت نه چندان خطرناک نیز خلق شد تا اینکه در دقیقه 59 بهترین بخت بازی با مهار عالی دوبراوکا، گلر برنلی، خنثی شد. شوتی قدرتمند سوبوسلای از راه دور را گلر با سیوی تماشایی به کرنر فرستاد.

در ادامه صلاح و ویرتز نیز شانس خود را با شوت از بیرون محوطه جریمه امتحان کردند ولی دقت لازم را نداشتند و توپ راهی به دروازه پیدا نکرد. در دقیقه 85 با اخراج اوگوچوکو به دلیل خطا روی ویرتز و دریافت کارت زرد دوم، کار برای میزبان سخت شد و لیورپولی‌ها امید بیشتری برای کسب سه امتیاز پیدا کردند.

در دقیقه 92 بار دیگر دوباروکا در نفش قهرمان ظاهر شد و شوت فریمپونگ از درون محوطه جریمه را به زیبایی برگشت داد.

بازی به دقیقه 94 رسیده بود که لیورپول به یک ضربه پنالتی دست یافت. صلاح این ضربه را گل کرد تا قرمزها به چهارمین برد متوالی دست یافته و با 12 امتیاز صدرنشین شوند.

تک گل بازی

دقیقه 90+5: برنلی 0-1 لیورپول: برخورد توپ به دست هانیبال روی ارسال فریمپونگ، یک پنالتی تقدیم لیورپول کرد. صلاح پشت توپ قرار گرفت و با تسلط توپ را به طاق دروازه کوبید.

انتهای پیام/