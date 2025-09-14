رقابت های کشتی آزاد قهرمانی جهان – کرواسی؛ امامی به گروه بازنده ها راه یافت

به گزارش ایلنا، در وزن 74 کیلوگرم ، یونس امامی پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه 6 بر صفر مقابل هرایر علیخانیان از ارمنستان به پیروزی دست یافت.

وی در دور سوم با نتیجه 3 بر 1 سنور دمیرتاش از ترکیه را مغلوب کرد و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد. امامی در این مرحله با نتیجه 11 بر 4 مغلوب کوتا تاکاهاشی از ژاپن شد و با توجه به حضور این کشتی گیر در دیدار فینال، نماینده کشورمان به گروه بازنده ها راه یافت.

انتهای پیام/