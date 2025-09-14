رقابت های کشتی آزاد قهرمانی جهان – کرواسی؛ نخودی به فینال نرسید

به گزارش ایلنا، در وزن 79 کیلوگرم محمد نخودی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه 4 بر صفر میشل لابرویلا از پورتوریکو را مغلوب کرد.

وی در دور بعد و در مرحله یک چهارم نهایی با نتیجه 2 بر 1 واسیلی میخایلوف از اوکراین را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد. نخودی در این دیدار با نتیجه 8 بر 3 مغلوب گئورگیوس کوگیومتسیدیس از یونان شد و به به دیدار رده بندی رفت.

برنده کشتی گیران ژاپن، چین و آذربایچان، حریف نخودی در این دیدار خواهد بود.

انتهای پیام/