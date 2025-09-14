دو ستاره آمریکایی در تیم بسکتبال بانوان استقلال

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی باشگاه استقلال؛ خانم رائل ویتست بسکتبالیست آمریکایی و بلند قامتی که سابقه بازی در تیم های پنزا پژای کوزوو، اسنافل ایسلند، گلان مایر ایرلند و آتلتیکو سن ژرمن پورتوریکو را در کارنامه دارد به جمع دختران استقلال اضافه شد.

ویزای بازیکن ۱۸۰ سانتی‌متری و ۲۷ ساله استقلال در حال اخذ است و ایشان تا آخر هفته برای عقد قرارداد و شرکت در تمارین وارد ایران خواهد شد.

گفتنی است وی نخستین بازیکن خارجی تیم بسکتبال بانوان باشگاه استقلال است.

همچنین سابریا دین گارد آمریکایی ۲۳ ساله و‌ ۱۷۰ سانتی‌متری بسکتبال و بازیکن برتر لیگ کالج های آمریکا به استقلال پیوست.

کار های مربوط به اخذ ویزای سابریا نیز همچون رائل در حال پیگیری است و پیش بینی می شود ایشان تا روز جمعه هفته جاری برای عقد قرارداد و شرکت در تمارین وارد ایران شود.

باشگاه استقلال به نمایندگی از هواداران به خصوص علاقه مندان به بسکتبال پیشاپیش حضور این بازیکنان جدید در کشور عزیزمان ایران را گرامی می‌دارد.

