خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دو ستاره آمریکایی در تیم بسکتبال بانوان استقلال

دو ستاره آمریکایی در تیم بسکتبال بانوان استقلال
کد خبر : 1685903
لینک کوتاه کپی شد.

باشگاه استقلال تهران از پیوستن دو بازیکن آمریکایی به نیم بسکتبال بانوان خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی باشگاه استقلال؛ خانم رائل ویتست بسکتبالیست آمریکایی و بلند قامتی که سابقه بازی در تیم های پنزا پژای کوزوو، اسنافل ایسلند، گلان مایر ایرلند و آتلتیکو سن ژرمن پورتوریکو را در کارنامه دارد به جمع دختران استقلال اضافه شد.

 ویزای بازیکن ۱۸۰ سانتی‌متری و ۲۷ ساله استقلال در حال اخذ است و ایشان تا آخر هفته برای عقد قرارداد و شرکت در تمارین وارد ایران خواهد شد.

گفتنی است وی نخستین بازیکن خارجی تیم بسکتبال بانوان باشگاه استقلال است.

همچنین سابریا دین گارد آمریکایی ۲۳ ساله و‌ ۱۷۰ سانتی‌متری بسکتبال و بازیکن برتر لیگ کالج های آمریکا به استقلال پیوست.

کار های مربوط به اخذ ویزای سابریا نیز همچون رائل در حال پیگیری است و پیش بینی می شود ایشان تا روز جمعه هفته جاری برای عقد قرارداد و شرکت در تمارین وارد ایران شود.

باشگاه استقلال به نمایندگی از هواداران به خصوص علاقه مندان به بسکتبال پیشاپیش حضور این بازیکنان جدید در کشور عزیزمان ایران را گرامی می‌دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی