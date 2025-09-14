توضیح فدراسیون در مورد توقف محرومیت بیرانوند

به گزارش ایلنا، روز گذشته دادگاه عالی ورزش در پاسخ به درخواست علیرضا بیرانوند برای شکستن رای محرومیت چند ماهه دستور موقت صادر کرد و بر اساس این حکم محرومیت گلر باتجربه تراکتور به حالت تعلیق در آمد.

در نامه ای که دادگاه عالی ورزش به فدراسیون فوتبال ایران ارسال کرد، آمده بود: «درخواست تعلیق اجرا و صدور اقدامات موقت و حفاظتی که توسط علیرضا صفربیرانوند در تاریخ 20 اوت 2025 در پرونده شماره CAS 2025/A/11714 علیرضا صفربیرانوند علیه باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس و فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران (FFIRI) مطرح شده است، پذیرفته می‌شود. بر این اساس، اجرای تصمیم صادره از سوی کمیته استیناف فدراسیون فوتبال ایران در تاریخ 30 ژوئیه 2025 متوقف خواهد شد.»

حالا با گذشت یکروزاز صدور این دستور موقت ، فدراسیون فوتبال ایران هم این حکم را تایید کرد. امیرمهدی علوی، سخنگوی فدراسیون فوتبال در این خصوص گفت: «کمیته استیناف امروز اعلام کرد که با عنایت به دستور موقت صادر شده از سوی دادگاه داوری ورزش، اجرای محرومیت علیرضا بیرانوند تا صدور رای نهایی این پرونده به حالت تعلیق در می‌آید.»

او ادامه داد: «فدراسیون فوتبال ضمن احترام به قوانین بین‌المللی در راستای حل اختلافات به همکاری خود با نهادهای داوری ادامه می‌دهد و نتایج بررسی ها را به اطلاع عموم خواهد رساند.»

انتهای پیام/