به گزارش ایلنا، امیرحسین فیروزپور، آزادکار کشورمان در وزن 92 کیلوگرم، در ادامه رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان 2025، موفق شد با نتیجه 7 بر 2 برابر حریف خود از اسلواکی به برتری برسد و جواز حضور در مرحله نیمه‌نهایی را کسب کند.

این برد ارزشمند فیروزپور را به نیمه‌نهایی رساند و او اکنون یکی از امیدهای اصلی تیم ملی کشتی آزاد ایران برای رسیدن به دیدار پایانی و کسب مدال طلا به شمار می‌رود.

انتهای پیام/