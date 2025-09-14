فیروزپور با برد قاطع راهی نیمهنهایی شد
امیرحسین فیروزپور با نمایش آماده و سرپنجه، در دور دوم مسابقات جهانی کشتی آزاد 2025 برابر نماینده اسلواکی به پیروزی رسید و به نیمهنهایی صعود کرد.
به گزارش ایلنا، امیرحسین فیروزپور، آزادکار کشورمان در وزن 92 کیلوگرم، در ادامه رقابتهای کشتی آزاد قهرمانی جهان 2025، موفق شد با نتیجه 7 بر 2 برابر حریف خود از اسلواکی به برتری برسد و جواز حضور در مرحله نیمهنهایی را کسب کند.
این برد ارزشمند فیروزپور را به نیمهنهایی رساند و او اکنون یکی از امیدهای اصلی تیم ملی کشتی آزاد ایران برای رسیدن به دیدار پایانی و کسب مدال طلا به شمار میرود.