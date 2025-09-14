خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فیروزپور با برد قاطع راهی نیمه‌نهایی شد

فیروزپور با برد قاطع راهی نیمه‌نهایی شد
کد خبر : 1685889
لینک کوتاه کپی شد.

امیرحسین فیروزپور با نمایش آماده و سرپنجه، در دور دوم مسابقات جهانی کشتی آزاد 2025 برابر نماینده اسلواکی به پیروزی رسید و به نیمه‌نهایی صعود کرد.

به گزارش ایلنا، امیرحسین فیروزپور، آزادکار کشورمان در وزن 92 کیلوگرم، در ادامه رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان 2025، موفق شد با نتیجه 7 بر 2 برابر حریف خود از اسلواکی به برتری برسد و جواز حضور در مرحله نیمه‌نهایی را کسب کند.

این برد ارزشمند فیروزپور را به نیمه‌نهایی رساند و او اکنون یکی از امیدهای اصلی تیم ملی کشتی آزاد ایران برای رسیدن به دیدار پایانی و کسب مدال طلا به شمار می‌رود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی