به گزارش ایلنا، محمد نخودی، نماینده وزن 79 کیلوگرم ایران در مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان 2025، در دور دوم با نتیجه 2 بر 1 مقابل میخایلوف از اوکراین به پیروزی رسید و راهی مرحله نیمه‌نهایی شد.

این دیدار که با کشتی‌ای سخت و نفس‌گیر همراه بود، نشان‌دهنده تمرکز و تجربه نخودی بود که توانست در لحظات حساس پیروز میدان شود. پیروزی او تیم ایران را یک گام دیگر به کسب مدال در این وزن نزدیک‌تر کرد.

انتهای پیام/