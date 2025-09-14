نخودی با پیروزی سخت به نیمهنهایی رسید
محمد نخودی در وزن 79 کیلوگرم مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان 2025، در دیداری نفسگیر برابر حریف اوکراینی خود به برتری رسید.
به گزارش ایلنا، محمد نخودی، نماینده وزن 79 کیلوگرم ایران در مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان 2025، در دور دوم با نتیجه 2 بر 1 مقابل میخایلوف از اوکراین به پیروزی رسید و راهی مرحله نیمهنهایی شد.
این دیدار که با کشتیای سخت و نفسگیر همراه بود، نشاندهنده تمرکز و تجربه نخودی بود که توانست در لحظات حساس پیروز میدان شود. پیروزی او تیم ایران را یک گام دیگر به کسب مدال در این وزن نزدیکتر کرد.