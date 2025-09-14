خبرگزاری کار ایران
کد خبر : 1685883
محمد نخودی در وزن 79 کیلوگرم مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان 2025، در دیداری نفس‌گیر برابر حریف اوکراینی خود به برتری رسید.

به گزارش ایلنا، محمد نخودی، نماینده وزن 79 کیلوگرم ایران در مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان 2025، در دور دوم با نتیجه 2 بر 1 مقابل میخایلوف از اوکراین به پیروزی رسید و راهی مرحله نیمه‌نهایی شد.

این دیدار که با کشتی‌ای سخت و نفس‌گیر همراه بود، نشان‌دهنده تمرکز و تجربه نخودی بود که توانست در لحظات حساس پیروز میدان شود. پیروزی او تیم ایران را یک گام دیگر به کسب مدال در این وزن نزدیک‌تر کرد. 

