تیم داوری دیدار الوصل و استقلال مشخص شد
AFC ترکیب تیم داوری مسابقه روز چهارشنبه الوصل امارات و استقلال ایران را اعلام کرد.
به گزارش ایلنا، طبق اعلام رسمی باشگاه استقلال و فدراسیون فوتبال آسیا (AFC)، تیم داوری دیدار الوصل امارات و استقلال که روز چهارشنبه برگزار میشود، مشخص شد. ترکیب تیم داوری به شرح زیر است:
مسئول برگزاری بازی: عبدالحمید عبدالغفور (مالدیو)
ناظر داوری: سیرینیواسان سورش (هند)
داور وسط: گمینی نیون روبش (سریلانکا)
کمک داوران: دانیه گدارا هماتونگا و بودیکا کومارا آراچیگه (سریلانکا)
داور چهارم: ساماراتونگ مادوشانکا (سریلانکا)
این ترکیب داوری قرار است بازی حساس دو تیم را قضاوت کند.