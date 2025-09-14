خبرگزاری کار ایران
تیم داوری دیدار الوصل و استقلال مشخص شد

تیم داوری دیدار الوصل و استقلال مشخص شد
کد خبر : 1685870
AFC ترکیب تیم داوری مسابقه روز چهارشنبه الوصل امارات و استقلال ایران را اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، طبق اعلام رسمی باشگاه استقلال و فدراسیون فوتبال آسیا (AFC)، تیم داوری دیدار الوصل امارات و استقلال که روز چهارشنبه برگزار می‌شود، مشخص شد. ترکیب تیم داوری به شرح زیر است:

مسئول برگزاری بازی: عبدالحمید عبدالغفور (مالدیو)

ناظر داوری: سیرینی‌واسان سورش (هند)

داور وسط: گمینی نیون روبش (سریلانکا)

کمک داوران: دانیه گدارا هماتونگا و بودیکا کومارا آراچیگه (سریلانکا)

داور چهارم: ساماراتونگ مادوشانکا (سریلانکا)

این ترکیب داوری قرار است بازی حساس دو تیم را قضاوت کند.

انتهای پیام/
