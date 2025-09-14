خبرگزاری کار ایران
یونس امامی هم به یک‌چهارم نهایی رسید

کد خبر : 1685867
یونس امامی، نماینده وزن ۷۴ کیلوگرم ایران در مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۲۵، با برد ۳-۱ مقابل دمیرتاش ترکیه، راهی مرحله یک‌چهارم نهایی شد.

به گزارش ایلنا، در ادامه رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۲۵، یونس امامی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم وزن ۷۴ کیلوگرم به مصاف دمیرتاش از ترکیه رفت. کشتی‌گیر ایرانی نمایش قابل توجه و پرقدرتی ارائه داد و در نهایت با نتیجه ۳ بر ۱ پیروز شد.

امامی با کنترل کامل جریان مسابقه و بهره‌گیری از فرصت‌های امتیازی، حریف خود را محدود کرد و توانست با حرکات تاکتیکی و هوشمندانه، پیروزی ارزشمندی برای ایران کسب کند. این برد، مسیر او را برای حضور در مرحله یک‌چهارم نهایی هموار کرد و امیدها برای کسب مدال در این وزن را افزایش داد.

