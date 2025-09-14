تقدیر باشگاه پرسپولیس از وحید امیری به عنوان چهره ماندگار

به گزارش ایلنا، بازی پرسپولیس و فولاد بهانه‌ای بود تا باشگاه پرسپولیس چند روز قبل با هماهنگی روابط عمومی و فرهنگی باشگاه از وحید امیری چهره ماندگار سال‌های اخیر خود پیش از رویارویی با فولاد تقدیر و تشکر کند.

از این رو و براساس برنامه طراحی شده توسط کارگروهی که به همین منطور تشکیل شد، بزرگانی چون دکتر زادمهر و حسین عبدی به ورزشگاه دعوت شدند تا به همراه مدیران باشگاه طی مراسمی که برای پیش از بازی با فولاد تدارک دیده شد، هدایایی به رسم یادگار تقدیم به وحید امیری شود.

اما از آن جایی که باشگاه فولاد با توجه به حساسیت مسابقه با برگزاری مراسم مخالفت کرد و به منظور احترام به باشگاه فولاد و وحید امیری، از برگزاری مراسم صرف نظر کرده که تنها به تشویق وحید امیری روی سکوها و بنرهایی که به همین منظور تدارک دیده شده بود، پرداخته شد.

در پایان مسابقه نیز مدیر فرهنگی باشگاه پرسپولیس به نمایندگی از مجموعه باشگاه و هواداران میلیونی پرسپولیس، هدایایی را به رسم احترام به یادگار به وحید امیری چهره ماندگار و فراموش ناشدنی باشگاه پرسپولیس تقدیم کرد.

