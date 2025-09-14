خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فیروزپور با اقتدار به یک‌چهارم نهایی رسید

فیروزپور با اقتدار به یک‌چهارم نهایی رسید
کد خبر : 1685849
لینک کوتاه کپی شد.

امیرحسین فیروزپور، کشتی‌گیر وزن ۹۲ کیلوگرم ایران، پس از استراحت در دور نخست، با برد ۷-۰ مقابل باتائف بلغارستان، راهی مرحله یک‌چهارم نهایی شد.

به گزارش ایلنا، در ادامه مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۲۵، امیرحسین فیروزپور در یک‌هشتم نهایی وزن ۹۲ کیلوگرم مقابل احمد باتائف از بلغارستان به میدان رفت. این کشتی‌گیر ایرانی که پس از استراحت در دور نخست وارد رقابت‌ها شد، نمایش پرقدرت و کاملاً برتر خود را به رخ کشید و با نتیجه ۷ بر ۰ به پیروزی رسید.

فیروزپور از همان شروع مسابقه بر جریان کشتی مسلط شد و با حرکات دقیق و کنترل کامل روی حریف، توانست امتیازهای کلیدی را کسب کند. عملکرد او نه تنها باعث شد که فرصت حمله جدی پیدا نکند، بلکه نشان‌دهنده آمادگی کامل بدنی و روانی فیروزپور برای مراحل حساس رقابت‌ها بود. این پیروزی، راه او را برای ورود به مرحله یک‌چهارم نهایی هموار کرد و امیدها برای کسب مدال طلای این وزن را افزایش داد.

با توجه به نمایش امروز، فیروزپور یکی از امیدهای اصلی تیم ملی ایران برای کسب مدال در این دوره از مسابقات محسوب می‌شود. عملکرد مقتدرانه او در دور یک‌هشتم نهایی، نشان داد که توانایی رقابت با بهترین‌های جهان را دارد و می‌تواند با ادامه این روند، به مراحل بالاتر و حتی فینال راه پیدا کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی