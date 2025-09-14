به گزارش ایلنا، در ادامه مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۲۵، امیرحسین فیروزپور در یک‌هشتم نهایی وزن ۹۲ کیلوگرم مقابل احمد باتائف از بلغارستان به میدان رفت. این کشتی‌گیر ایرانی که پس از استراحت در دور نخست وارد رقابت‌ها شد، نمایش پرقدرت و کاملاً برتر خود را به رخ کشید و با نتیجه ۷ بر ۰ به پیروزی رسید.

فیروزپور از همان شروع مسابقه بر جریان کشتی مسلط شد و با حرکات دقیق و کنترل کامل روی حریف، توانست امتیازهای کلیدی را کسب کند. عملکرد او نه تنها باعث شد که فرصت حمله جدی پیدا نکند، بلکه نشان‌دهنده آمادگی کامل بدنی و روانی فیروزپور برای مراحل حساس رقابت‌ها بود. این پیروزی، راه او را برای ورود به مرحله یک‌چهارم نهایی هموار کرد و امیدها برای کسب مدال طلای این وزن را افزایش داد.

با توجه به نمایش امروز، فیروزپور یکی از امیدهای اصلی تیم ملی ایران برای کسب مدال در این دوره از مسابقات محسوب می‌شود. عملکرد مقتدرانه او در دور یک‌هشتم نهایی، نشان داد که توانایی رقابت با بهترین‌های جهان را دارد و می‌تواند با ادامه این روند، به مراحل بالاتر و حتی فینال راه پیدا کند.

