ترکیب منتخب هفته سوم لیگ برتر

به گزارش ایلنا، هفته سوم لیگ برتر صحنه هنرنمایی چند بازیکن کلیدی بود که یا نتیجه بازی را تغییر دادند یا بارزترین چهره‌های تیمشان شدند. مرور عملکرد ستاره‌ها نشان می‌دهد که ترکیب تیم منتخب هفته خاص و پر از داستان است. استقلال با شکست غیرمنتظره در اهواز نماینده‌ای در این لیست ندارد و از پرسپولیس نیز تنها علی علیپور در ترکیب منتخب هفته جای گرفته است. درخشش لک در چارچوب درواه فولاد تماشایی بودو دوماگوی دروژدک نیز با ثبت هت تریک برای تراکتور اولین گزینه تیم منتخب هفته بود.

دروازه‌بان

حامد لک (فولاد)

بازی لک مقابل پرسپولیس همیشه متفاوت است. سه واکنش تماشایی و نمایشی که نشان داد لک هنوز هم غریزه و واکنش‌های یک گلر بزرگ را در خود دارد. او با این عملکرد نه تنها اولین امتیاز فصل فولاد را تضمین کرد بلکه بار دیگر خودش را به‌عنوان گزینه‌ای جدی برای بازگشت به سطح ملی مطرح ساخت.

مدافعان

دانیال اسماعیلی‌فر (تراکتور)

یک پاس گل حساب‌شده و استارتی برق‌آسا در سمت راست زمین؛ تجربه و انرژی دانیال برگ برنده تراکتور مقابل آلومینیوم بود. او امسال با انگیزه‌ای تازه در تبریز به بازیکنی تبدیل شده که رقابت برای جانشینی‌اش معنایی ندارد.

عرفان قهرمانی (ذوب‌آهن)

مدافع جوان در خط دفاعی ذوب‌آهن مقابل حملات مس رفسنجان ایستاد و بی‌نقص عمل کرد. دفع توپ‌های هوایی و کنترل موقعیت‌های خطرناک باعث شد ذوب نخستین کلین‌شیت و پیروزی فصل را جشن بگیرد. آینده روشنی در انتظار اوست اگر همین مسیر را ادامه دهد.

ابوالفضل رزاق‌پور (فولاد)

مدافع چپ فولاد نه تنها در کار دفاعی موفق بود بلکه پاس گل تیمش مقابل پرسپولیس را هم ساخت. او از همان ابتدا ثابت کرده خریدی معمولی نیست و هر هفته سهمی در سرنوشت بازی‌ها دارد.

هافبک‌ها

ایگور پوستونسکی (تراکتور)

نبض بازی با آلومینیوم در دستان او بود؛ پاس‌های دقیق، ریتم‌سازی و آرامشی که جلوی خشونت و سرعت آلومینیوم را گرفت. پوستونسکی بی‌اشتباه ظاهر شد.

امید حامدی‌فر (گل‌گهر)

گل تماشایی‌اش مقابل سپاهان نه تنها نتیجه را تغییر داد بلکه روحیه گل‌گهر را بالا برد. مهره‌ای که در سه بازی ابتدایی فصل فیکس بوده و حالا با شوت‌های از راه دور و دوندگی بی‌امان، به یکی از ستاره‌های سیرجان تبدیل شده است.

محمد شریفی (استقلال خوزستان)

هافبک سابق پرسپولیس یکی از بهترین شب‌های فوتبالی‌اش را مقابل استقلال داشت. گلی هنرمندانه به آنتونیو آدان زد و تا پایان جنگید. او نشان داد که هنوز فوتبالش ظرفیت درخشش دارد و می‌تواند دوباره به روزهای اوج برسد.

وینگرها

مهدی هاشم‌نژاد (تراکتور)

دو پاس گل و سرعتی سرسام‌آور برابر آلومینیوم. فراری ۷۰ متری‌اش می‌توانست به یکی از گل‌های ماندگار لیگ تبدیل شود. حتی مصدومیت هم نتوانست تاثیرش را کم کند. هاشم‌نژاد حالا بیش از هر زمان دیگری شجاع و تاثیرگذار است.

فرشید اسماعیلی (فجر سپاسی)

فرشید بعد از ۷۴۵ روز در لیگ برتر گل زد و صدرنشین را متوقف کرد. گل او نه تنها نوار پیروزی‌های خیبر را شکست، بلکه نشان داد ستاره سابق استقلال هنوز کیفیت فنی بالایی دارد و می‌تواند ناجی تیمش باشد.

مهاجمان

دوماگوی دروژدک (تراکتور)

سه گل در یک نیمه مقابل آلومینیوم و ثبت اولین هت‌تریک فصل لیگ برتر ایران. مهاجم کروات نشان داد برای آقای گلی آماده است و شمار گل‌هایش با تراکتور را به ۱۲ رساند. او فشار را کنار گذاشت و با گل‌هایش مسیر تراکتور را روشن کرد.

علی علیپور (پرسپولیس)

شوتی تماشایی مقابل فولاد، سومین گل فصل و نودمین گل با پیراهن پرسپولیس را ثبت کرد. علیپور یک قدم دیگر به رکورد علی پروین نزدیک شد و حالا با دروژدک دوشادوش در صدر جدول گلزنان قرار دارد. این گل نه تنها از لحاظ آماری مهم بود بلکه زیبایی و دقتش مقابل یکی از آماده‌ترین دروازه‌بان‌های لیگ، ارزش ویژه‌ای داشت.

انتهای پیام/