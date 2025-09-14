خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

علیپور خطاب به هواداران پرسپولیس: ورزشگاه آزادی را پس بگیرید

علیپور خطاب به هواداران پرسپولیس: ورزشگاه آزادی را پس بگیرید
کد خبر : 1685840
لینک کوتاه کپی شد.

مهاجم سرخ‌ها پس از پایان دیدار برابر فولاد در شهر قدس، مقابل سکوهای معترض حاضر شد و هواداران را به اعتراض برای بازگشت به آزادی فراخواند.

به گزارش ایلنا، بازی پرسپولیس و فولاد در هفته سوم لیگ برتر بار دیگر با میزبانی قرمزها در ورزشگاه شهر قدس برگزار شد؛ موضوعی که نارضایتی گسترده هواداران پرسپولیس را به همراه داشت. علی علیپور، مهاجم گلزن این تیم، پس از پایان مسابقه به سمت جایگاه هواداران رفت و در گفت‌وگویی کوتاه از آنان خواست صدای اعتراض خود را بلندتر کنند تا شرایط برای بازگشت به آزادی فراهم شود.

علیپور که در این بازی گلزنی هم کرده بود، خطاب به هواداران گفت: «بروید اعتراض کنید، ورزشگاه آزادی را به ما بدهند.» این جملات با تشویق هواداران همراه شد و بازتاب زیادی در شبکه‌های اجتماعی پیدا کرد.

سرخپوشان تهرانی در دو هفته اخیر در ورزشگاه شهر قدس میزبان بودند و با وجود تلاش‌ها برای حل مشکل میزبانی در آزادی، همچنان وضعیت نامشخصی در این زمینه وجود دارد. اظهارات علیپور اکنون به نمادی از خواسته مشترک بازیکنان و هواداران برای بازگشت به استادیوم تاریخی آزادی تبدیل شده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی