علیپور خطاب به هواداران پرسپولیس: ورزشگاه آزادی را پس بگیرید

به گزارش ایلنا، بازی پرسپولیس و فولاد در هفته سوم لیگ برتر بار دیگر با میزبانی قرمزها در ورزشگاه شهر قدس برگزار شد؛ موضوعی که نارضایتی گسترده هواداران پرسپولیس را به همراه داشت. علی علیپور، مهاجم گلزن این تیم، پس از پایان مسابقه به سمت جایگاه هواداران رفت و در گفت‌وگویی کوتاه از آنان خواست صدای اعتراض خود را بلندتر کنند تا شرایط برای بازگشت به آزادی فراهم شود.

علیپور که در این بازی گلزنی هم کرده بود، خطاب به هواداران گفت: «بروید اعتراض کنید، ورزشگاه آزادی را به ما بدهند.» این جملات با تشویق هواداران همراه شد و بازتاب زیادی در شبکه‌های اجتماعی پیدا کرد.

سرخپوشان تهرانی در دو هفته اخیر در ورزشگاه شهر قدس میزبان بودند و با وجود تلاش‌ها برای حل مشکل میزبانی در آزادی، همچنان وضعیت نامشخصی در این زمینه وجود دارد. اظهارات علیپور اکنون به نمادی از خواسته مشترک بازیکنان و هواداران برای بازگشت به استادیوم تاریخی آزادی تبدیل شده است.

