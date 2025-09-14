محمد نخودی با بردی ارزشمند به مسابقات بازگشت
پس از یک سال مصدومیت، محمد نخودی در وزن ۷۹ کیلوگرم مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۲۵ با نتیجه ۴ بر صفر پیروز شد و استارت قدرتمندی زد.
به گزارش ایلنا، محمد نخودی، کشتیگیر وزن ۷۹ کیلوگرم تیم ملی کشتی آزاد ایران، پس از یک سال دوری به دلیل مصدومیت، در رقابتهای جهانی ۲۰۲۵ کرواسی مقابل لابریولا از پورتوریکو به مصاف حریف خود رفت و با نتیجه ۴ بر صفر به پیروزی رسید. این برد نشان داد نخودی با بازگشت خود آماده چالشهای سخت و کسب مدال در این رقابتهاست.
با این نتیجه، نخودی به مرحله بعدی صعود کرد و باید دید در ادامه مسابقات چه عملکردی خواهد داشت.