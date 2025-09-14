طارمی در سوگ امید جهان: یادگاری از اردوی کافا
مهاجم تیم ملی فوتبال ایران با انتشار پیامی در صفحه شخصی خود، درگذشت امید جهان، خواننده شناختهشده موسیقی پاپ را تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا، مهدی طارمی، ستاره تیم ملی ایران و باشگاه المپیاکوس یونان، در واکنش به خبر درگذشت امید جهان پستی احساسی در فضای مجازی منتشر کرد. او در استوری خود نوشت: «هفته پیش تو اردو کافا در تاجیکستان همدیگه رو دیدیم و یاد قدیم کردیم. انسان شریف و مهربون فقط میشه گفت خدا بیامرزه.»
این پیام همراه با تصویری از طارمی در کنار امید جهان و چند ملیپوش دیگر تیم ملی منتشر شد؛ عکسی که نشان میداد تنها چند روز پیش از این اتفاق تلخ، فرصتی برای دیدار دوباره میان آنها وجود داشته است.
استوری طارمی بازتاب گستردهای میان هواداران فوتبال و علاقهمندان موسیقی داشت.