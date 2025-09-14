خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

طارمی در سوگ امید جهان: یادگاری از اردوی کافا

طارمی در سوگ امید جهان: یادگاری از اردوی کافا
کد خبر : 1685828
لینک کوتاه کپی شد.

مهاجم تیم ملی فوتبال ایران با انتشار پیامی در صفحه شخصی خود، درگذشت امید جهان، خواننده شناخته‌شده موسیقی پاپ را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا، مهدی طارمی، ستاره تیم ملی ایران و باشگاه المپیاکوس یونان، در واکنش به خبر درگذشت امید جهان پستی احساسی در فضای مجازی منتشر کرد. او در استوری خود نوشت: «هفته پیش تو اردو کافا در تاجیکستان همدیگه رو دیدیم و یاد قدیم کردیم. انسان شریف و مهربون فقط میشه گفت خدا بیامرزه.»

این پیام همراه با تصویری از طارمی در کنار امید جهان و چند ملی‌پوش دیگر تیم ملی منتشر شد؛ عکسی که نشان می‌داد تنها چند روز پیش از این اتفاق تلخ، فرصتی برای دیدار دوباره میان آنها وجود داشته است.

استوری طارمی بازتاب گسترده‌ای میان هواداران فوتبال و علاقه‌مندان موسیقی داشت.

طارمی در سوگ امید جهان: یادگاری از اردوی کافا

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی