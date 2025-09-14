خبرگزاری کار ایران
وزن ۵۷ کیلوگرم جهان

پیروزی و شکست علی مومنی!

کد خبر : 1685822
علی مومنی در وزن ۵۷ کیلوگرم مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۲۵ ابتدا با پیروزی ۶ بر ۱ مقابل سوئیس آغاز کرد، اما در مرحله یک هشتم نهایی مقابل مکزیک با ضربه فنی شکست خورد.

به گزارش ایلنا، مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۲۵ در کرواسی با حضور نمایندگان ایران در چند وزن پیگیری شد. علی مومنی، کشتی‌گیر وزن ۵۷ کیلوگرم کشورمان، در اولین دیدار خود مقابل نماینده سوئیس قرار گرفت و توانست با نتیجه ۶ بر ۱ به پیروزی دست یابد.

مومنی در این دیدار با تسلط بر تشک و بهره‌گیری از تکنیک‌های زیر و بالای تشک، کنترل مسابقه را در دست گرفت و نمایش مقتدرانه‌ای از توانایی‌های خود ارائه کرد. این پیروزی، او را به مرحله یک هشتم نهایی رساند تا شانس خود برای صعود به مراحل بالاتر و کسب مدال جهانی امتحان کند.

با این حال، در دومین دیدار وزن ۵۷ کیلوگرم، علی مومنی مقابل نماینده مکزیک قرار گرفت و با ضربه فنی شکست خورد تا از دور رقابت‌ها کنار رود. 

