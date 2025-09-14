خبرگزاری کار ایران
اعلام محل میزبانی چادرملو از استقلال و پرسپولیس

اعلام محل میزبانی چادرملو از استقلال و پرسپولیس
با اعلام سازمان لیگ تیم چادرملو در تهران از پرسپولیس و استقلال میزبانی خواهد کرد.

به گزارش ایلنا، سازمان لیگ فوتبال ایران در اطلاعیه کوتاه اعلام کرد گه مسابقه دو تیم چادرملو اردکان – پرسپولیس ساعت  ۱۸:۳۰ روز جمعه ۲۸ شهریور در ورزشگاه تختی تهران  برگزار می شود. همچنین دیدار این تیم با استقلال ساعت ۱۸:۱۵ روز  ۱۳ مهر نیز در ورزشگاه تختی تهران به انجام خواهد رسید. 

مسئولان یزد و اردکان قصد داشتند این دو بازی را در ورزشگاه شهید نصیری انجام بدهند اما شرایط این استادیوم سبب شد تا چادرملو همچنان در پایتخت از حریفان خود میزبانی کند. 

به این ترتیب پرسپولیس و استقلال هم یک بازی خارج از خانه خود را در پایتخت به انجام خواهند رساند و از این امتیاز برخوردار خواهند بود.

