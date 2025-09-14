احتمال حذف یک پست از چارت باشگاه استقلال

به گزارش ایلنا، طی هفته‌های اخیر حضور ساعده سیما، سخنگوی باشگاه استقلال، کمرنگ شده و همین موضوع گمانه‌زنی‌ها درباره آینده کاری او را افزایش داده است. افرادی از داخل باشگاه می‌گویند حواشی ایجاد شده از سوی سخنگوی استقلال باعث دلخوری جدی مدیران و اعضای باشگاه شده و شرایط به گونه‌ای پیش رفته که ادامه همکاری او تقریباً غیرممکن به نظر می‌رسد.

نکته مهم‌تر اینکه طبق تصمیمات اولیه در هیئت‌مدیره، قرار است پست سخنگوی باشگاه استقلال به طور کلی از چارت سازمانی حذف شود. این تغییر ساختاری به معنای پایان رسمی دوران ساعده سیما در این باشگاه خواهد بود و احتمالاً باشگاه استقلال در آینده نزدیک بدون سخنگو فعالیت خواهد کرد.

در شرایطی که استقلال در مسیر پرچالش رقابت‌های لیگ برتر به تمرکز و آرامش بیشتری نیاز دارد، این تصمیم می‌تواند نقطه پایانی بر یکی از بحث‌برانگیزترین فصل‌های مدیریتی اخیر در این باشگاه باشد.

انتهای پیام/