آغاز شمارش معکوس: ایران در انتظار رقبای جهانی در مانیل
مراسم قرعه‌کشی جام جهانی فوتسال بانوان فردا (دوشنبه) در کشور فیلیپین برگزار می‌شود و تیم ملی ایران رقبای خود را در این رقابت‌ها خواهد شناخت.

به گزارش ایلنا، طبق سیدبندی اعلام‌شده از سوی فیفا، تیم ملی فوتسال بانوان کشورمان در سید سوم قرار گرفته و همراه با تیم‌های کلمبیا، لهستان و نیوزیلند دسته‌بندی شده است.

ترکیب سیدها به شرح زیر است:

سید ۱: برزیل، اسپانیا، پرتغال، فیلیپین

سید ۲: تایلند، ژاپن، آرژانتین، ایتالیا

سید ۳: ایران، کلمبیا، لهستان، نیوزیلند

سید ۴: مراکش، کانادا، پاناما، تانزانیا

بر اساس این سیدبندی، ایران در مرحله گروهی نمی‌تواند با تیم‌های سید سوم هم‌گروه شود و باید با یک تیم از سید اول، یک تیم از سید دوم و یک تیم از سید چهارم رقابت کند.

شهرزاد مظفر، سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان نیز در این مراسم حضور دارد. ایران در انتظار رقبای جهانی در مانیل است.ملی‌پوشان ایران طی ماه‌های اخیر با انگیزه بالا و تمرینات منظم آماده شده‌اند تا حضوری پرقدرت در نخستین دوره جام جهانی فوتسال بانوان داشته باشند. دختران ایران امیدوارند با تلاش و همدلی، نمایشی درخشان در بزرگ‌ترین میدان فوتسال بانوان جهان به نمایش بگذارند.

