مهینی: دیدارهای دوستانه با حریفان بزرگتر ما را برای شرایط مسابقه آماده میکند
سومین اردوی آمادهسازی تیم ملی فوتبال دختران نوجوان با حضور ۳۱ بازیکن به میزبانی هیات فوتبال استان کرمان در حال برگزاری است.
به گزارش ایلنا، شادی مهینی، سرمربی تیم ملی فوتبال دختران نوجوان درباره وضعیت بازیکنان و برنامههای پیشرو تیم ملی زیر 17 سال دختران گفت: سومین اردوی آمادهسازی تیم ملی دختران نوجوان از روز جمعه 21 شهریورماه در استان کرمان آغاز شده و خوشبختانه هیات فوتبال این استان میزبانی بسیار خوبی برای ما فراهم کرده است. شرایط زمین تمرین و امکانات رفاهی باعث شده بازیکنان بتوانند با تمرکز کامل کار کنند. برای این اردو ۳۱ بازیکن را دعوت کردهایم تا در کنار سنجش تواناییهای فردی، روند هماهنگی گروهی تیم را هم مورد ارزیابی قرار دهیم. هدف اصلی ما این است که در پایان اردوها، ترکیبی منسجم و آماده برای رقابتهای انتخابی داشته باشیم.
تمرینات فنی، بدنی و روانی
مهینی در ادامه افزود: برنامه تمرینی تیم در سه بخش دنبال میشود. بخش اول فنی و تاکتیکی است که تمرکز روی پرسینگ در میانه میدان، انتقال سریع از دفاع به حمله و استفاده مؤثر از فضاها است و همچنین روی تصمیمگیری سریع در شرایط پرس حریف کار میکنیم تا بازیکنان یاد بگیرند با کمترین خطا، بازی را ادامه دهند. بخش دوم بدنی است که استقامت، سرعت و قدرت بدنی پایه اصلی کار است. بازیکنان نوجوان باید از همین سن یاد بگیرند چگونه بدنشان را برای بازیهای فشرده و سخت آماده کنند و بحث سوم روانی است ما روی اعتمادبهنفس، تمرکز و مدیریت هیجانات کار میکنیم. بازیکنی که از نظر ذهنی آماده باشد، میتواند حتی در شرایط فشار و بازیهای حساس عملکرد واقعی خود را نشان دهد.
بازیهای دوستانه با حریفان بزرگتر سنی
سرمربی تیم ملی فوتبال دختران نوجوان با اشاره به برگزاری دیدارهای درون اردویی گفت: در هر اردو حداقل یک یا دو بازی دوستانه برگزار میکنیم. معمولا حریفان تیمهایی هستند که از نظر سنی بزرگتر از بازیکنان نوجوان ما هستند. دلیل این انتخاب این است که بازیکنان تحت فشار بیشتری قرار بگیرند و شرایط مسابقه واقعی برایشان شبیهسازی شود. در این بازیها نقاط ضعف و قوت تیم بهتر مشخص میشود و فرصت داریم آنها را در تمرینات بعدی برطرف کنیم.
همگروهی با لبنان، عربستان و کویت
وی در ادامه افزود: در مرحله انتخابی جام ملتهای زیر ۱۷ سال آسیا با تیمهای لبنان، عربستان و کویت همگروه هستیم. طبق قوانین مسابقات، تنها یک تیم از هر گروه به مرحله نهایی صعود میکند و این موضوع اهمیت بازیها را دوچندان میسازد. در واقع، هر مسابقه برای ما حکم یک فینال را دارد و کوچکترین اشتباه میتواند شانس صعود را از بین ببرد. لبنان در سالهای اخیر سرمایهگذاری خوبی روی فوتبال بانوان کرده و بازیکنانشان تجربه بینالمللی بیشتری پیدا کردهاند. عربستان با وجود تازهوارد بودن در فوتبال بانوان، با پشتوانه امکانات و برنامهریزی جدی به میدان میآید و نباید دستکم گرفته شود. کویت نیز تیمی جوان و جنگنده است که همیشه بازیهای سختی را رقم میزند. ما در کادر فنی تمام این جوانب را بررسی کردهایم. هدفمان این است که بازیکنان در روز مسابقه با آرامش ذهنی، اعتمادبهنفس و اجرای دقیق وظایف تاکتیکی وارد زمین شوند.
نسل تازهای از استعدادهای فوتبال دختران
سرمربی تیم ملی فوتبال دختران نوجوان اظهار داشت: استعدادهای درخشانی در میان دختران نوجوان ایران وجود دارد. بازیکنان دعوتشده از نقاط مختلف کشور نماینده این نسل تازه هستند و بدون شک در آینده میتوانند به سرمایه ارزشمندی برای فوتبال بانوان در ردههای بالاتر تبدیل شوند. وظیفه ما این است که مسیر حرفهایگری را به آنها نشان دهیم و زمینه رشدشان را فراهم کنیم.
پیام به خانوادهها و هواداران
مهینی در پایان خاطر نشان کرد: خانوادهها نقش مهمی در موفقیت بازیکنان دارند. حمایت آنها باعث آرامش روانی دختران میشود و ما قدردان این همراهی هستیم. همچنین از هواداران فوتبال بانوان میخواهم همچنان کنار تیمهای ملی ما باشند. مطمئن باشید بازیکنان نوجوان با تمام توان برای سربلندی ایران تلاش میکنند و امیدواریم با نتایجی درخور، دل مردم را شاد کنیم.