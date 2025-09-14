خبرگزاری کار ایران
مارسکا: تمرکزم فقط روی برنتفورد بود، نه بایرن مونیخ
کد خبر : 1685698
انزو مارسکا، سرمربی چلسی، پس از از دست دادن پیروزی در دقایق پایانی برابر برنتفورد تأکید کرد که تغییرات ترکیب تیمش ارتباطی با بازی حساس لیگ قهرمانان برابر بایرن‌مونیخ نداشته است.

به گزارش ایلنا، چلسی شنبه شب در لیگ برتر مقابل برنتفورد به تساوی ۲–۲ رضایت داد. میزبان با گل کوین شاده در دقیقه ۳۵ پیش افتاد اما کول پالمر در دقیقه ۶۱ نتیجه را برابر کرد. در ادامه، گل دقیقه ۸۵ مویسس کایسدو تیم آبی‌پوشان را در آستانه برد قرار داد ولی فابیو کاروالیو در واپسین لحظات گل تساوی را برای برنتفورد زد تا سه امتیاز از دست چلسی بپرد.

مارسکا که در این بازی چند تغییر نسبت به ترکیب برنده دیدار قبلی مقابل فولهام ایجاد کرده بود، با انتقاداتی روبه‌رو شد مبنی بر اینکه تمرکزش را روی دیدار چهارشنبه برابر بایرن‌مونیخ در لیگ قهرمانان گذاشته است. با این حال، او این موضوع را رد کرد و گفت: «نه، نه، نه، اصلاً این‌طور نیست. ژوائو پدرو قبل از بازی به من گفت ۱۰۰ درصد آماده نیست و بهتر است بازی نکند، اما او را در ترکیب گذاشتم چون تمرکزم فقط روی همین بازی بود. وقتی این‌همه مسابقه داریم، باید برنامه‌ریزی و گزینه‌های متفاوتی داشته باشیم.»

سرمربی ایتالیایی ادامه داد: «مثلاً ریس جیمز دو بازی در تیم ملی انجام داده بود. باید شرایط او را هم در نظر گرفت. اما تمرکز ما روی همین مسابقه بود. دلیلش هم روشن است؛ اگر امسال در لیگ قهرمانان حضور داریم، به خاطر عملکرد خوب‌مان در لیگ برتر بوده و اگر می‌خواهیم فصل بعد هم در لیگ قهرمانان باشیم، باید در لیگ برتر خوب نتیجه بگیریم.»

چلسی حالا باید در نخستین بازی خود در لیگ قهرمانان برابر بایرن‌مونیخ در آلیانتس‌آره‌نا به میدان برود و سپس ۲۰ سپتامبر در لیگ برتر به مصاف منچستریونایتد در الدترافورد برود.

