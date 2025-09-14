خبرگزاری کار ایران
ماینو می‌تواند به بهترین هافبک دنیا تبدیل شود

ماینو می‌تواند به بهترین هافبک دنیا تبدیل شود
روبن آموریم، سرمربی منچستریونایتد، تأکید کرد کاهش زمان بازی کوبی ماینو او را در وضعیت سختی قرار داده اما با مقایسه‌اش با ویتینیای پاری‌سن‌ژرمن پیش‌بینی کرد هافبک جوان انگلیسی پتانسیل تبدیل‌شدن به یکی از بهترین‌های جهان را دارد.

به گزارش ایلنا، کوبی ماینو پس از فصل درخشان ۲۴-۲۰۲۳ که در ۳۲ بازی برای یونایتد به میدان رفت و حتی در یورو ۲۰۲۴ فیکس تیم ملی انگلیس در نیمه‌نهایی و فینال بود، حالا زیر نظر روبن آموریم شرایط متفاوتی را تجربه می‌کند. این بازیکن ۱۹ ساله در سه هفته ابتدایی لیگ برتر حتی یک‌بار هم در ترکیب اصلی قرار نگرفت و تنها یک بار به‌عنوان یار تعویضی وارد زمین شد.

آموریم در نشست خبری گفت: «او شاید به جنگیدن برای جایگاهش عادت نداشته باشد. نا‌راحت است، اما پسر خیلی خوبی است و می‌خواهد یاد بگیرد. گاهی سخت است که چیزهای متفاوتی از بازیکنان بخواهید.»

وقتی خبرنگاران یادآوری کردند ماینو چه نقشی در تیم داشته، آموریم او را با ویتینیا مقایسه کرد: «یادم هست ویتینیا در ولورهمپتون بازی نمی‌کرد. حالا خیلی‌ها او را بهترین هافبک دنیا می‌دانند. شما هیچ‌وقت نمی‌دانید چه اتفاقی می‌افتد. ماینو هم می‌تواند چنین مسیری را طی کند.»

سرمربی یونایتد افزود: «سبک بازی من کاملاً با مربی قبلی فرق دارد. یونایتد قبلاً بیشتر روی انتقال‌ها بازی می‌کرد، اما ماینو تنها بازیکنی بود که بازی را آرام می‌کرد. حالا نفرات دیگری داریم که این کار را انجام می‌دهند. گاهی انتظار بیشتری از او دارم. شاید اگر بیشتر در ترکیب قرارش بدهم، جدا کردنش سخت شود. ولی فعلاً باید با احساسم جلو بروم.»

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
