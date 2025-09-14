خبرگزاری کار ایران
خانم گل فوتسال آسیا و دو مهره مطرح دیگر استقلالی شدند (عکس)
مارال ترکمان و دو بازیکن دیگر به تیم فوتسال بانوان استقلال ملحق شدند.

به گزارش ایلنا، در راستای تقویت همه جانبه تیم های ورزشی باشگاه استقلال ایران در حوزه آقایان و بانوان، خانم گل فوتسال آسیا پس از دیدار با مدیران باشگاه به استقلال پیوست.

مارال ترکمان با سابقه قهرمانی همراه با پالایش نفت آبادان و همچنین درخشش در تورنمنت های بین المللی و آسیایی خط حمله دختران آبی را برای فصل آینده زهردار تر خواهد کرد.

همجنین نسترن مقیمی بازیکن تیم ملی فوتسال بانوان که در حال حاضر ستون استوار تیم ملی به حساب می آید، پس از مذاکره با مدیران باشگاه شاگرد شهناز یاری شد. تیم فوتسال بانوان در ادامه روند آماده سازی اش با این خرید یکی از مهم ترین مهره های نقل و انتقالات را جذب کرد و گام بزرگی برای قهرمانی در لیگ برتر فوتسال زنان برداشت.

علاوه بر این دو بازیکن، مهتاب بنایی بازیکن تکنیکی و سرعتی فوتسال زنان ایران با عقد قراردادی آبی پوش شد. بنایی که به تکنیک ناب و سرعت منحصر به فردش در فوتسال زنان شناخته می شود، لباس تیم ملی را بر تن دارد و حالا نیز عضوی از خانواده بزرگ استقلال به حساب می آید.

خانم گل فوتسال آسیا و دو مهره مطرح دیگر استقلالی شدند (عکس)

