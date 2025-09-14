به گزارش ایلنا، تیم ملی ایران در نخستین دیدار خود در مرحله مقدماتی رقابت‌های قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵ در مانیل به مصاف مصر رفت.

تیم ملی والیبال ایران در این دیدار سه بر یک مغلوب مصر قهرمان آفریقا شد.

احمد شفیک دریافت کننده قدرتی تیم مصر با کسب ۱۸ امتیاز، عنوان امتیازآورترین بازیکن این دیدار را به دست آورد. علی حاجی‌پور از تیم ایران نیز با ۱۷ پوئن بهترین بازیکن کشورمان در این دیدار بود.

تیم ملی والیبال ایران در مجموع ست‌های این مسابقه ۸۵ امتیاز کسب کرد که به ترتیب ۴۵ پوئن در حمله، ۱۰ امتیاز در دفاع، ۴ پوئن سرویس و ۲۶ امتیاز از اشتباهات بازیکنان حریف بود.

بازیکنان تیم ملی والیبال مصر نیز در مجموع ست‌های این مسابقه ۹۱ امتیاز کسب کردند که شامل ۵۲ امتیاز حمله، هفت دفاع، هشت پوئن سرویس و ۲۴ امتیاز از اشتباهات بازیکنان تیم ایران بود.

تیم ملی والیبال ایران روز سه‌شنبه ۲۵ شهریور در دومین دیدار خود در مرحله مقدماتی قهرمانی مردان جهان به مصاف تونس می‌رود.

