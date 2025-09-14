خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سرمربی پرتغالی وارد می شود

دعوت 26 بازیکن به اردوی تیم ملی هندبال بانوان

دعوت 26 بازیکن به اردوی تیم ملی هندبال بانوان
کد خبر : 1685657
لینک کوتاه کپی شد.

26 بازیکن به مرحله جدید اردوی تیم ملی هندبال بانوان با حضور سرمربی پرتغالی دعوت شدند.

به گزارش ایلنا، سومین مرحله اردوی تیم ملی هندبال بانوان از 24 تا 30 شهریورماه در تهران برگزار خواهد شد.

با نظر کادرفنی 26 بازیکن به این مرحله از اردو دعوت شدند و در این مرحله "آنا کریستیانا سیائورا" سرمربی جدید پرتغالی تیم ملی هندبال بانوان نیز حضور خواهد داشت.

اسامی بازیکنان دعوت شده به این مرحله از اردو به شرح زیر است:

فاطمه خلیلی، الناز یارمحمدی، آرزو محمدی، ملیکا محمدی، ساناز رجبی، حانیه کریمی، زهرا فتوتی، هدیه حافظ، ستاره رحمانیان، نگار زنده بودی، مژگان قهرمانی، مینا وطن پرست، رویا نوروزی، شهرزاد نصوحی، فاطمه مریخ، آرزو کیانی آرا، سمانه دولتی، بهار ایزدگشب، فاطمه روزور، لیلا حسینی، محدثه شبانی، نسترن گودرزی فراهانی، مائده عشاقی، حدیثه نوروزی، اسرا زندی، عطیه شهسواری

همچنین آنا کریستیانا سیائورا(سرمربی)، نشمین شافعیان و مریم فخری(مربی)، اکرم حبیب لو(فیزیوتراپ) و نیلوفر رسولیان(روانشناس) اعضای کادر تیم ملی را تشکیل می دهند.

بیست و هفتمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی بانوان جهان ۶ تا ۲۳ آذرماه امسال به میزبانی مشترک دو کشور آلمان و هلند برگزار می‌شود. تیم ملی هندبال بانوان کشورمان در گروه B با تیم‌های مجارستان، سوییس و سنگال همگروه است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی