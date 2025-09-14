به گزارش ایلنا، دیدار دو تیم تامپینس رورز سنگاپور و پاتوم تایلند از گروه H مسابقات سطح دوم لیگ قهرمانان آسیا 26/ 2025 روز پنجشنبه 10 مهرماه در سنگاپور برگزار می شود و با اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا بیژن حیدری به عنوان داور، فرهاد فرهادپور و محمدعلی متقی به عنوان کمک های وی قضات این بازی را برعهده دارند. همچنین مرتضی منصوریان به عنوان داور چهارم در این بازی حضور دارد.

بیژن حیدری در این هفته داور وی‌ای‌آر جدال جنجالی گل‌گهر و سپاهان بود و باید دید در این بازی بین المللی چه عملکردی خواهد داشت.

ناظر داوری از هنگ کنگ و نماینده مسابقه از کشور مالزی انتخاب شده است.

