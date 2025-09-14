تحسین امری از درخشش مارتینز پس از ناکامی در انتقال به منچستریونایتد

به گزارش ایلنا، هفته‌های اخیر برای امیلیانو مارتینز پر از حاشیه بود. دروازه‌بان ۳۲ ساله که جدی‌ترین گزینه منچستریونایتد برای جانشینی آندره اونانا به شمار می‌رفت، در آستانه انتقال به الدترافورد بود؛ انتقالی که با کنار گذاشته‌شدن او از لیست بازی برابر کریستال پالاس، شایعات را به اوج رساند. اما در نهایت، یونایتد مسیر دیگری را انتخاب کرد و به‌جای او با سنه لامنز، دروازه‌بان جوان بلژیکی از رویال آنتورپ، قرارداد بست. این تصمیم باعث شد اونانا به صورت قرضی راهی ترابوزان‌اسپور شود و مارتینز ناامیدانه در ویلا بماند.

با فروکش‌کردن تب و تاب بازار نقل‌وانتقالات، نگاه‌ها دوباره به مارتینز دوخته شد؛ به‌ویژه وقتی او در دیدار برابر اورتون به ترکیب اصلی بازگشت. در این بازی که با تساوی بدون گل پایان یافت، مارتینز بارها با واکنش‌های به‌موقع‌اش مانع باز شدن دروازه ویلا شد و نشان داد تمرکز و انگیزه‌اش تحت‌تأثیر اتفاقات اخیر قرار نگرفته است.

اونای امری پس از مسابقه در گفت‌وگو با اسکای اسپورتس از دروازه‌بان تیمش تمجید کرد و گفت: «خیلی خوشحالم. ما به او نیاز داریم. در این شرایط سخت، باید احساسات‌مان را کنترل کنیم و روی هدف جمعی متمرکز شویم. بازگشت او امروز فوق‌العاده بود. باید از او حمایت کنیم تا در گروه احساس راحتی و اعتمادبه‌نفس داشته باشد. او امروز واقعاً عالی بود.»

