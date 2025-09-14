خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تحسین امری از درخشش مارتینز پس از ناکامی در انتقال به منچستریونایتد

تحسین امری از درخشش مارتینز پس از ناکامی در انتقال به منچستریونایتد
کد خبر : 1685621
لینک کوتاه کپی شد.

سرمربی استون‌ویلا عملکرد امیلیانو مارتینز مقابل اورتون را «فوق‌العاده» توصیف کرد.

به گزارش ایلنا، هفته‌های اخیر برای امیلیانو مارتینز پر از حاشیه بود. دروازه‌بان ۳۲ ساله که جدی‌ترین گزینه منچستریونایتد برای جانشینی آندره اونانا به شمار می‌رفت، در آستانه انتقال به الدترافورد بود؛ انتقالی که با کنار گذاشته‌شدن او از لیست بازی برابر کریستال پالاس، شایعات را به اوج رساند. اما در نهایت، یونایتد مسیر دیگری را انتخاب کرد و به‌جای او با سنه لامنز، دروازه‌بان جوان بلژیکی از رویال آنتورپ، قرارداد بست. این تصمیم باعث شد اونانا به صورت قرضی راهی ترابوزان‌اسپور شود و مارتینز ناامیدانه در ویلا بماند.

با فروکش‌کردن تب و تاب بازار نقل‌وانتقالات، نگاه‌ها دوباره به مارتینز دوخته شد؛ به‌ویژه وقتی او در دیدار برابر اورتون به ترکیب اصلی بازگشت. در این بازی که با تساوی بدون گل  پایان یافت، مارتینز بارها با واکنش‌های به‌موقع‌اش مانع باز شدن دروازه ویلا شد و نشان داد تمرکز و انگیزه‌اش تحت‌تأثیر اتفاقات اخیر قرار نگرفته است.

اونای امری پس از مسابقه در گفت‌وگو با اسکای اسپورتس از دروازه‌بان تیمش تمجید کرد و گفت: «خیلی خوشحالم. ما به او نیاز داریم. در این شرایط سخت، باید احساسات‌مان را کنترل کنیم و روی هدف جمعی متمرکز شویم. بازگشت او امروز فوق‌العاده بود. باید از او حمایت کنیم تا در گروه احساس راحتی و اعتمادبه‌نفس داشته باشد. او امروز واقعاً عالی بود.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی