گلایه وینگر پرسپولیس به خاطر ورزشگاه آزادی

به گزارش ایلنا، ورزشگاه آزادی بیش از نیم قرن قبل وقتی نخستین رقابت فوتبال در زمین چمن خود شاهد بود، با محبوب‌ترین و پرطرفدارترین تیم ایران و بلکه آسیا روبه‌رو شد.

پرسپولیس برگزارکننده نخستین مسابقه فوتبال در ورزشگاه با شکوه آزادی بود. بدون تردید از جذابیت‌ها فوتبال ایران برگزاری مسابقات تیم‌های پرطرفدار کشورمان و در راس همه آن‌ها پرسپولیس است در حالی که روی سکوها از حضور جمعیت جای سوزن انداختن نداشته باشد.



برای هر فوتبالیست ایرانی اوج هیجان و احساس و شور در فوتبال ایران، حضور در چنین رقابت فوتبالی است و حالا همه از تجربه چنین لحظاتی محروم هستیم و لحظه شماری برای تکرار، همه را بی‌قرار کرده است.

محمد امین کاظمیان هم از آن دست بازیکنان است که شاید به عشق چشیدن چنین لحظه‌ای گام در مسیر فوتبال گذاشت.

او در پایان بازی با فولاد در حالی که از مقابل خبرنگاران عبور می‌کرد، گفت: پرسپولیس باید در ورزشگاه آزادی بازی کند. این بازی‌ها برای ما خارج از خانه حساب می‌شود.