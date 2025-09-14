خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

واکنش ژابی آلونسو به اخراج ستاره رئال مادرید

واکنش ژابی آلونسو به اخراج ستاره رئال مادرید
کد خبر : 1685608
لینک کوتاه کپی شد.

ژابی آلونسو، سرمربی رئال مادرید، پس از پیروزی ۲-۱ برابر رئال سوسیه‌داد از دین هاوسن، مدافع جوان تیمش که در دقیقه ۳۰ با کارت قرمز مستقیم اخراج شد، دفاع کرد و تصمیم داور را مورد تردید قرار داد.

به گزارش ایلنا،  رئال مادرید در دیداری سخت در ورزشگاه  آنوئتا موفق شد با گل‌های کیلیان امباپه و آردا گولر ۲-۱ بر سوسیه‌داد غلبه کند. امباپه در دقیقه ۱۰ تیمش را پیش انداخت و درست پیش از پایان نیمه نخست، گولر گل دوم را زد. هرچند پنالتی میکل اویارسابال در نیمه دوم اختلاف را کاهش داد اما شاگردان آلونسو با وجود ۶۰ دقیقه بازی با یک بازیکن کمتر، سه امتیاز را از سن‌سباستین به خانه بردند.

هاوسن در دقیقه ۳۰ به‌دلیل خطا روی اویارسابال و جلوگیری از موقعیت گلزنی، مستقیماً اخراج شد؛ تصمیمی که با واکنش آلونسو همراه بود. سرمربی رئال مادرید گفت: «به نظرم این صحنه کارت زرد داشت، نه قرمز. میلیتائو نزدیک بود و توپ هم تحت کنترل اویارسابال نبود. بعد از تماشای صحنه هم نظرم عوض نشد. با داور صحبت کردم، توضیحش قانع‌کننده نبود و همین‌جا موضوع را تمام می‌کنم. این تصمیم جریان بازی را عوض کرد و ما ۶۰ دقیقه با ۱۰ نفر بازی کردیم. با این حال تیم تلاش کرد، فداکاری نشان داد و با زدن گل دوم کمی نفس کشیدیم. برد در آنوئتا همیشه سخت است و امروز حتی سخت‌تر هم شد.»

آلونسو همچنین به دخالت VAR اشاره کرد: «وقتی اشتباه واضحی باشد، دوست دارم VAR وارد شود. اما وقتی چنین نیست، نیازی نیست داور را وارد ماجرا کند. نمی‌خواهم داور تبدیل به موضوع دائمی شود، وقت آن است که جلو برویم.»

او درباره وضعیت روحی مدافع جوانش افزود: «هاوسن عصبانی بود اما در عین حال نفس راحتی کشید چون اشتباهش باعث از دست رفتن پیروزی نشد. این‌ها صحنه‌هایی قابل اجتناب هستند. فضای زیادی وجود داشت و اویارسابال توپ را تحت کنترل نداشت. می‌شود در این حرکات تصمیم بهتری گرفت.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی