علیپور: هواداران حق اصلی پرسپولیس را مطالبه کنند
مهاجم گلزن پرسپولیس گفت: تنها خواسته ما از هواداران که صاحبان اصلی پرسپولیس هستند این است که حق اصلی ما را مطالبه کنند تا ورزشگاه آزادی که ورزشگاه اصلی ما است را به ما بدهند.
به گزارش ایلنا، علی علیپور که در سومین بازی این فصل هم موفق به گلزنی شد در پایان مسابقه با فولاد عنوان داشت: تمام بازیهایی که ما در ورزشگاه شهر قدس انجام میدهیم در حکم بازیهای خارج از خانه است در شهر قدس انگار بیرون از خانه بازی میکنیم. شرمنده هواداران پرسپولیس شدیم. آنها هرچه بگویند حق دارند. هر صحبتی کنیم فردایش برایمان نامه محرومیت میآید.
وی افزود: ۲ سال است ورزشگاه آزادی را از ما گرفتند. این ورزشگاه از نظر جو هواداری خیلی به ما کمک میکند. البته خدا را شکر میکنم که در این بازی هم گل زدم ولی مهم تیم است. تیم تا وقتی آرامش کامل نداشته باشد نمیتواند نتایجی که مورد انتظار هواداران است را کسب کند. تنها خواسته ما از هواداران که صاحبان اصلی پرسپولیس هستند این است که حق اصلی ما را مطالبه کنند تا ورزشگاه آزادی که ورزشگاه اصلی ما است را به ما بدهند و ما هم بتوانیم آنچه که هواداران انتظار دارند را برآورده کنیم. شما واقعاً کیفیت زمین را میبینید اول اینکه چمن ورزشگاه بلند است دلیل این موضوع هم مراقبت از چمن است با این وجود چمن در نقاطی از زمین کنده شده بود و بازیکنان در آن سُر میخوردند یکی دو نفر هم نبودیم. بازیکنان هر دو تیم مشکل داشتند. دلیل این امر کیفیت زمین است. حالا در این شرایط که ما و دیگر تیم پایتخت در این زمین بازی میکنیم قرار است بازیهای آسیایی تیمهای دیگری هم در این ورزشگاه انجام شود. در چنین شرایطی قطعاً رقابت جوانمردانه در لیگ نخواهیم داشت. این به ضرر ما خواهد بود.
علیپور در پاسخ به سوال درباره کمبود یک بازیکن گلزن دیگر در کنار خود عنوان داشت: بگذارید فعلاً صحبت نکنم. من مخلص هواداران پرسپولیس هم هستم. هرچه بگویند درست گفتند. من همیشه تلاش خودم را میکنم آمار و ارقام هم این را نشان میدهد. این هم از لطف خدا بوده است که با وجود تمام مشکلات حواسش به من است. خیلی اوقات علیه من خط داده میشود. روی من فشار میگذارند. باز هم دم هواداران پرسپولیس گرم ولی اینکه بخواهم هم درداخل زمین بجنگم و هم در بیرون، رقابت نامتعادلی است. گلایه دارم ولی گلایه از هواداران نیست.
برترین گلزن پرسپولیس در تاریخ لیگ برتر درباره ارتقاء رکوردهای خود از نظر تعداد بازی و گلزنی تصریح کرد: همیشه لطف و عنایت خدا با من بوده است. هیچ وقت کسی را تخریب نکردم. با بنده خدا زد و بند نکردم. از اینکه رکوردها به دست میآید خوشحال هستم ولی مهم تیم است. تمام تلاش خودم را میکنم. به عهدی که با خدای خودم بستم وفادارم. خودش پاداش تلاش ما را میدهد.
علیپور درباره نخستین گل ملی خود و حضور در رقابتهای جام جهانی پیش رو خاطرنشان کرد: تمام تلاش خودم را خواهم کرد. خیلی خوشحال هستم که گل اول ملی خودم را زدم. همیشه گفتم پوشیدن پیراهن تیم ملی برای من افتخار است. مثل یک سرباز برای آن میجنگم. از همه دوستان عزیز و همبازیانم در تیمهای ملی از نوجوانان تا اکنون و در پرسپولیس تشکر میکنم.