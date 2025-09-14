پنالتی چیپ مسی مهار شد
شکست سنگین اینترمیامی برابر شارلوت
لیونل مسی پس از دو سال برای نخستین بار پنالتی از دست داد و اینترمیامی با شکست سنگین ۳-۰ مقابل شارلوت، شب تلخی را در لیگ MLS پشت سر گذاشت.
به گزارش ایلنا، شنبه شب در ورزشگاه بانک آو آمریکا، مسی در دقیقه ۳۲ فرصت داشت بیستمین گل خود در این فصل MLS را به ثمر برساند. VAR خطای دیانی، مدافع شارلوت روی او را تأیید کرد و ضربه پنالتی به سود میامی اعلام شد. فوقستاره آرژانتینی با اعتماد به نفس ناشی از دبل اخیرش برابر ونزوئلا، پشت توپ ایستاد و تصمیم گرفت ضربهای به سبک «پاننکا» بزند اما کریستین کاهلینا، دروازهبان شارلوت، فریب نخورد و با واکنشی عالی توپ را مهار کرد.
این نخستین بار از جام جهانی ۲۰۲۲ بود که لیونل مسی روی صربه پنالتی ناکام میشد. او پیشتر هر سه پنالتیاش با پیراهن اینترمیامی را گل کرده بود. با این حال خاویر ماسکرانو، سرمربی میامی، پس از بازی گفت:«اگر قرار باشد کسی را مقصر بدانیم، قطعاً مسی نیست. او بزرگترین دلیل پیروزیهای ما در این فصل بوده است.»
بلافاصله بعد از مهار پنالتی، شارلوت در ضدحملهای سریع توسط کرونوارگاس و پاس عرضی او، با شوت یکضرب ایدان توکلماتی به گل رسید. این مهاجم در نیمه دوم هم دو بار دیگر گلزنی کرد؛ ابتدا در دقیقه ۴۷ اختلاف را دو برابر کرد و سپس در دقیقه ۸۴ از روی نقطه پنالتی هتتریک خود را کامل ساخت.
اینترمیامی که سوارز را به دلیل محرومیت در اختیار نداشت، توان واکنش چندانی نداشت. تنها موقعیت جدی آنها زمانی خلق شد که مسی تادئو آلنده را در موقعیتی تکبهتک قرار داد اما کاهلینا باز هم ناجی شارلوت شد. بدتر از همه آنکه در دقیقه ۷۹، توماس آویلس با دریافت کارت زرد دوم اخراج شد تا اینترمیامی با ۱۰ نفر بازی را به پایان برساند.
این پیروزی نهمین برد پیاپی شارلوت در لیگ بود؛ رکوردی که با رکورد تاریخی سیاتل ساندرز در سال ۲۰۱۸ برابری میکند. آنها جایگاه خود را در جمع چهار تیم برتر کنفرانس شرق تثبیت کردند و در همین حال اینترمیامی با وجود داشتن بازیهای عقبافتاده، فقط کمی بالاتر از خط پلیآف قرار دارد.
ماسکرانو در پایان گفت:«واضح است که نگرانکننده است. ۳-۰ باختیم و امیدوار بودیم سه امتیاز بگیریم تا اعتمادبهنفس تیم برگردد. حالا تنها راه ما کار سخت و پیروزی است. سهشنبه برابر سیاتل دوباره بازی داریم و باید خیلی سریع خودمان را جمعوجور کنیم.»