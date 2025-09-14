هفته سوم سری آ ایتالیا
فیورنتینا 1 - ناپولی 3 ؛ کونته استاد سری آ است
در شب اولین بازی و گل راسموس هویلون برای ناپولی، تیم آنتونیو کونته صدر جدول را خیلی سریع از یوونتوس پس گرفت.
به گزارش ایلنا، در شبی که تصور میشد فیورنتینایِ استفانو پیولی بتواند کار را برای ناپولی سخت کند، شاگردان آنتونیو کونته با یک نمایش تهاجمی و کمنقص، برد ارزشمندی در فلورانس کسب کردند.
در پیروزی ناپولی مقابل فیورنتینا که به صدرنشینی پارتنوپی منجر شد، راسموس هویلون در اولین بازی خود برای ناپولی موفق به گلزنی شد و سم بوکما، مدافع هلندی جدید ناپولی هم مثل هویلون برای اولین بار پایش به گلزنی باز شد.