فیورنتینا 1 - ناپولی 3 ؛ کونته استاد سری آ است

به گزارش ایلنا، در شبی که تصور می‌شد فیورنتینایِ استفانو پیولی بتواند کار را برای ناپولی سخت کند، شاگردان آنتونیو کونته با یک نمایش تهاجمی و کم‌نقص، برد ارزشمندی در فلورانس کسب کردند.

در پیروزی ناپولی مقابل فیورنتینا که به صدرنشینی پارتنوپی منجر شد، راسموس هویلون در اولین بازی خود برای ناپولی موفق به گلزنی شد و سم بوکما، مدافع هلندی جدید ناپولی هم مثل هویلون برای اولین بار پایش به گلزنی باز شد.

