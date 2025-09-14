هفته چهارم پرمیر لیگ
برنتفورد 2-2 چلسی: پیروزی در لحظات پایانی از دست آبی ها پرید
چلسی که مقابل برنتفورد عقب افتاده و با بازگشتی دراماتیک و با گلهایی زیبا پیش افتاده بود در آخرین ثانیههای وقت تلف شده گل خورد تا بازی با تساوی 2-2 به پایان برسد.
به گزارش ایلنا، چلسی در یک دیدار پرهیجان و دراماتیک، با اینکه با بازگشتی دیرهنگام گمان میکرد موفق شده برنتفورد را شکست داده و سه امتیاز ارزشمند را از استادیوم «جیتک کامیونیتی» به خانه ببرد اما گلی که کاروالیو در دقیقه 94 به ثمر رساند باعث شد بازی با تساوی 2-2 به پایان برسد.
نیمه اول: شوک زنبورها
بازی با برتری نسبی چلسی آغاز شد و شاگردان مارسکا مالکیت توپ را در دست داشتند، اما نتوانستند از موقعیتهای ابتدایی خود استفاده کنند. در حالی که آبیها کنترل بازی را در اختیار داشتند، این برنتفورد بود که در دقیقه ۳۵ به گل رسید. پاس بلند جوردن هندرسون پشت مدافعان چلسی، کوین شاده را صاحب توپ کرد. مهاجم آلمانی با حرکت انفجاری و ضربهای که پس از برخورد به پای توسین تغییر مسیر داد، دروازه رابرت سانچز را باز کرد.
چلسی در ادامه نیمه اول تلاش کرد بازی را به تساوی بکشاند و حتی شوت انزو فرناندز با بدشانسی به تیر دروازه برخورد کرد، اما زنبورها با انسجام دفاعی خود ین نیمه را با برتری یک بر صفر به پایان برده و به رختکن رفتند.
نیمه دوم: بازگشت با ستارهها
مارسکا با سه تعویض در ابتدای نیمه دوم (ریس جیمز، کوکوریا و طارق جورج) نشان داد به ترکیب اولیهای که در این بازی به میدان فرستاده دیگر اعتماد ندارد. اما نقطه عطف بازی ورود کول پالمر بود. این هافبک خلاق در دقیقه ۶۱ روی یک توپ برگشتی در محوطه جریمه، با ضربهای بینقص دروازه کائومین کلهر را باز کرد و چلسی را به بازی برگرداند.
در ادامه، فشار آبیها افزایش یافت و با اینکه کلهر چند واکنش درخشان داشت، اما سرانجام در دقیقه ۸۵ ضربه شگفتانگیز مویسس کایسدو از ۲۵ متری، توپ را به تور دروازه چسباند تا چلسی پیش بیفتد. به نظر میرسید این گل پیروزی چلسی را قطعی کرده ولی برنتفورد نظر دیگری داشت.
در حالی که چلسی تصور میکرد با شوت تماشایی کایسدو سه امتیاز بازی را در جیب گذاشته است، کابوسی در وقتهای اضافه برای آبیها رقم خورد.
گل تساوی در آخرین لحظه
در دقیقه ۹۳، پرتاب اوت بلند کوین شاده به مقصد محوطه جریمه چلسی فرستاده شد. مدافعان آبیها نتوانستند توپ اول را دفع کنند و آشفتگی در خط دفاعی ایجاد شد. همین بینظمی کافی بود تا فابیو کاروالیو از غفلت مدافعان استفاده کند و در تیر دوم توپ را به تور بچسباند. گل دوم برنتفورد شادی را به سکوهای جیتک بازگرداند و چلسی دو امتیاز حساس را از دست داد.
چلسی که باید چهارشنبه شب در آلیانز آرهنا به مصاف بایرن برود امیدوار بود پیش از آن بازی بزرگ در چمپیونزلیگ یک برد روحیهبخش به دست بیاورد که موفق نشد از سد برنتفورد بگذرد. شاگردان مارسکا بعد از تساوی در هفته اول مقابل کریستال پالاس دو پیوروزی مقتدرانه مقابل وستهم و فولام داشتند ولی امشب برنتفورد ترمز آنها را کشید.