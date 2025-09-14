بایرن مونیخ 5-0 هامبورگ: جشنواره گل در خانه

به گزارش ایلنا، دیدار پرهیجان بایرن مونیخ و هامبورگ در ‌هفته سوم بوندس‌لیگا با پیروزی پرگل تیم ونسان کمپانی به پایان ‌رسید. بایرن در خانه خود به گلهای گنابری، پاولوویچ، هری کین و ‌لوئیس دیاز موفق شد هامبورگ را 5-0 در هم بکوبد. ‌

نیمه اول: طوفان سرخ با چهار گل

از همان دقیقه اول مشخص بود که هامبورگ شب سختی پیش رو ‌دارد. فشار ابتدایی بایرن نتیجه داد و در دقیقه ۳، سرژ گنابری با ‌حرکتی تماشایی و ضربه‌ای سهمگین، دروازه حریف را گشود. تنها چند ‌دقیقه بعد، تعداد گل‌های بایرن افزایش یافت. همکاری عالی اولیسه و ‌کیمیش توپ را در نهایت به الکساندر پاولوویچ رسید و او در دقیقه ۹ ‌گل دوم بایرن را به ثمر رساند. ‌

هجوم بی‌امان بایرن ادامه یافت و در دقیقه ۲۶، وی‌ای‌آر‎ ‎یک پنالتی به ‌سود میزبان اعلام کرد. هری کین پشت توپ ایستاد و با آرامش کامل ‌سومین گل را وارد دروازه هامبورگ کرد. این گل تعداد گل‌های او را به ‌‌۶۶ گل در ۶۶ بازی بوندس‌لیگایی رساند؛ آماری خیره‌کننده برای مهاجم ‌انگلیسی‎.‎

در دقیقه ۲۹، نوبت به لوئیس دیاز رسید. شوت سنگین او بعد از ‌برخورد توپ به مدافع هامبورگ، به گل چهارم بایرن تبدیل شد. تا ‌پایان نیمه، بایرن چند موقعیت دیگر خلق کرد، اما نیمه اول با برتری ‌قاطع ۴‌‎–‌‌۰ سرخ‌پوشان خاتمه یافت.‌

پیش از این بازی می‌دانستیم که هامبورگ قبل از سقوط به ‌بوندس‌لیگا 2 همیشه مقابل باواریایی‌ها تسلیم مطلق بوده. در پایان ‌نیمه اول هیچ شکی باقی نمانده بود که یک باخت سنگین دیگر در ‌انتظار هامبورگی‌ها است. ‌

نیمه دوم: آرامش نسبی و گل پایانی کین

در نیمه دوم، بازی با تغییرات گسترده دو تیم دنبال شد. بایرن که ‌خیال خود را از نتیجه راحت می‌دید، فشار کمتری وارد کرد و همین ‌باعث شد هامبورگ برای دقایقی جرات حمله پیدا کند‎.‎

فابیو ویرا و میکلبرنس دو بار دروازه نویر را تهدید کردند، اما کاپیتان ‌بایرن واکنش‌های مطمئنی داشت و دروازه بسته ماند.‌

در نیمه دوم دو اتفاق ترسناک برای هواداران روی سکوها باعث شد ‌بازی با نگرانی دنبال شود. نیکلاس جکسون، مهاجم تازه‌وارد بایرن در ‌نیمه دوم بهترین فرصت را به دست آورد تا اولین گل خود را به ثمر ‌برساند ولی دروازه‌بان هامبورگ با واکنشی خوب این فرصت را از او ‌گرفت.

‌در دقیقه ۶۲، بار دیگر شاهد نبوغ هری کین بودیم. او در یک حرکت ‌ترکیبی با دیاز و اولیسه، در محوطه جریمه صاحب توپ شد و با ‌شوتی دقیق، گل پنجم بایرن را به ثمر رساند. این گل جشن هواداران ‌را کامل کرد و پایان کار تیم مهمان را رقم زد‎.‌‌

پایان بازی: قدرت‌نمایی همیشگی بایرن

بایرن در نهایت با نتیجه ۵‌‎–‌‌۰ پیروز شد؛ نتیجه‌ای که نشان داد سنت ‌همیشگی باختهای سنگین هامبورگ در زمین بایرن پابرجا است. ‌سرخ‌پوشان با بازی درخشان ستارگانی مثل گنابری، دیاز و کین نشان ‌دادند که همچنان قدرت اول بوندس‌لیگا هستند. برای هامبورگ، این ‌دیدار بیش‌تر شبیه یک کابوس بود؛ کابوسی که بارها در سفر به ‌مونیخ برایشان تکرار شده است‎.

انتهای پیام/