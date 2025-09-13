زارع: طرفداران ملوان در فوتبال ایران بی نطیر هستند!
سرمربی ملوان بعد از رفتارهای جنجالی هواداران تیمش از آنها تعریف و تمجید کرد.
به گزارش ایلنا، مازیار زارع سرمربی تیم فوتبال ملوان درخصوص رفتار هواداران این تیم در بازی مقابل چادرملو در ورزشگاه تختی تهران گفت: هواداران انزلی به نظر من بینظیر هستند. نوع تشویقشان فرق دارد و همیشه گفتهام هواداران ما با تیمهای دیگر متفاوتاند.
او ادامه داد: همه تیمها در شهرهای دیگر هوادار دارند، اما هواداران ما با اتوبوس به ورزشگاهها سفر میکنند.
تعریف و تمجیدهای زارع درحالی است که هواداران ملوان پس از اخراج محمدپاپی بازیکن تیمشان در اواخر نیمه اول توسط داور دست به جنجال عجیب و غریبی زدند و تلاش داشتند تا به VAR ورزشگاه تختی آسیب برسانند که با ممانعت نیروی انتظامی رو به رو شد.
البته جنجال هواداران ملوان زمانی آغاز شد که مازیار زارع پس از پایان نیمه اول هنگام خروج از زمین به سمت مانیتور VAR رفت و با دست به آن کوبید و این موضوع هواداران را تحریک کرد تا آنان نیز به VAR آسیب برسانند.