به گزارش ایلنا، سید ابوالفضل رزاق‌پور که یکی از بهترین نفرات فولاد خوزستان در دیدار امروز مقابل پرسپولیس بود و توانست در سمت چپ خط دفاعی تیمش نمایش مطمئنی داشته باشد و در کنار عملکرد موثر در عقب زمین، یک خطا بگیرد و همان را تبدیل به پاس گل مساوی کند، می‌گوید برای شکست پرسپولیس به تهران آمدند که صاحب مساوی شدند.

رزاق‌پور پس از پایان دیدار فولاد مقابل پرسپولیس در جمع خبرنگاران عنوان کرد: به نظرم بازی قشنگی بود و هر دو تیم فوتبال خوبی به نمایش گذاشتند. در نیمه اول بازی پایاپای دنبال شد، اما روی یک غافلگیری گل خوردیم ولی در نیمه دوم با عملکرد حساب شده، توانستیم گل مساوی را بزنیم.

او ادامه داد: ما فقط برای برد مقابل پرسپولیس به زمین آمدیم و طی دو هفته اخیر و فیفادی خیلی خوب تمرین کردیم تا بتوانیم سه امتیاز را کسب کنیم، اما قسمت بود یک امتیاز از پرسپولیس بگیریم.

رزاق‌پور درباره عملکرد درخشان خود مقابل پرسپولیس که در شروع نیمه دوم هم یک خطا گرفت و همان را تبدیل به پاس گل کرد، گفت: در این چند سال خدا را شکر ضربات ایستگاهی نقطه قوت من در ساخت گل بوده که خودم و تیم روی آن کار می‌کنیم. خیلی روی این تاکتیک برنامه داشتیم و داریم و در هفته اخیر هم روی آن کار کرده بودیم تا بتوانیم از ضربات آزاد به نحو احسن استفاده کنیم. خدا را شکر با گرفتن خطا و پاس گل توانستم تاثیرگذار باشم و به تیم کمک کنم.

او با اشاره به نتایج گذشته فولاد ابراز کرد: ان‌شاالله این یک امتیاز به ما کمک کند و روند خوبمان را شروع کنیم و جبران دو هفته ابتدایی را داشته باشیم چون دو نتیجه‌ی قبلی هواداران فولاد را ناراحت کرد ولی باید دوباره موجب خوشحالی آنها شویم.

انتهای پیام/