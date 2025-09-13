خبرگزاری کار ایران
قریشی: صحبت‌های آقا یحیی فولاد را متحول کرد

محمد قریشی، مدافع فولاد، در مورد تساوی برابر پرسپولیس صحبت کرد.

به گزارش ایلنا، محمد قریشی، مدافع فولاد خوزستان پس از بازی نفسگیر مقابل پرسپولیس و کسب تساوی ارزشمند صحبت‌های کوتاهی با خبرنگاران داشت.

قریشی در ابتدا گفت: بازی به نظرم فوق‌العاده خوب بود و در نیمه دوم قشنگتر و هیجان‌انگیز شد. ما کمی بازی را بد شروع کردیم. با صحبت‌هایی که آقا یحیی در رختکن انجام دادند به زمین رفتیم و خیلی زود گل زدیم. در کل بازی خوبی بود.

او در مورد شرایط زمین شهر قدس گفت: نیمه اول خوب بود اما نیمه دوم یک مقدار گِل شد. هر دو تیم سُر می‌خوردند. 

مدافع فولاد در مورد مشکلات مالی گفت: آقا ساسان به عنوان کاپیتان صحبت کرد. تیم ما با چهار تیم بالای جدول از نظر بودجه قابل قیاس نیست و نمی‌خواهم الان بازش کنم و بخواهم راجع به مدیریت حرف بزنم. ما تلاش می‌کنیم که فولاد را به جایگاه واقعی خود برسانیم.

