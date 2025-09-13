به گزارش ایلنا، محمد قریشی، مدافع فولاد خوزستان پس از بازی نفسگیر مقابل پرسپولیس و کسب تساوی ارزشمند صحبت‌های کوتاهی با خبرنگاران داشت.

قریشی در ابتدا گفت: بازی به نظرم فوق‌العاده خوب بود و در نیمه دوم قشنگتر و هیجان‌انگیز شد. ما کمی بازی را بد شروع کردیم. با صحبت‌هایی که آقا یحیی در رختکن انجام دادند به زمین رفتیم و خیلی زود گل زدیم. در کل بازی خوبی بود.

او در مورد شرایط زمین شهر قدس گفت: نیمه اول خوب بود اما نیمه دوم یک مقدار گِل شد. هر دو تیم سُر می‌خوردند.

مدافع فولاد در مورد مشکلات مالی گفت: آقا ساسان به عنوان کاپیتان صحبت کرد. تیم ما با چهار تیم بالای جدول از نظر بودجه قابل قیاس نیست و نمی‌خواهم الان بازش کنم و بخواهم راجع به مدیریت حرف بزنم. ما تلاش می‌کنیم که فولاد را به جایگاه واقعی خود برسانیم.

