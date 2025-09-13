پاسخ شدید فولاد: اول از ورزشگاه ما بیرون میرفتید و بعد حرف میزدید!
محمد محمدی پاسخ صحبتهای مدیرعامل استقلال خوزستان را داد.
به گزارش ایلنا، بابادی، مدیرعامل استقلال خوزستان، پس از پیروزی تیمش مقابل استقلال تهران درحالی بسیار خوشحال بود، در میکسدزون ورزشگاه فولادآرنا صحبتهای عجیبی را در خصوص میزبانی در ورزشگاه اختصاصی فولاد با شرایط خاص انجام داد. او در صحبتهایی تند گفته بود: من این برد را به آقای ابراهیمی مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان تقدیم میکنم که خجالت بکشد. ما التماس کردیم تا آقای ابراهیمی امروز این زمین را در اختیار ما بگذارد. زمینی که برای بچه های خوزستان است.
محمد محمدی، مدیرعامل فولاد، با گلگی از صحبتهای مدیرعامل استقلال خوزستان گفت: من یک مورد به آقای بابادی، مدیرعامل استقلال خوزستان، بگویم. خودشان دیروز خجالت نکشیدند این صحبتها را کردند. حداقل از زمین و مجموعه ما بیرون میرفتید بعد این حرفها را میزدید. ما تا ۲۴ ساعت قبل از بازی استقلال خوزستان حتی مجوز این را نداشتیم به آنها زمین بدهیم. من نمیدانم با چه رویی این صحبتها را میکنند. ۲ یا ۳ سال است که از خدمات فولاد استفاده میکنند و یک ریال هم پول نمیدهند بعد احساس میکنند حق به جانب هم هستند. این حرفهایی که ایشان میزنند واقعا نخنما شده. اصلا بحث قومیتی در ایران نداریم. همه دارند برای شادی مردم ایران تلاش میکنند.
محمدی درباره ضررهایی که این تیم به مجموعه فولاد وارد کرده گفت: شما از پارسال بدهکارید و قرارداد هم نمیخواهید ببندید. بازی آخری که در فولاد بازی کردند ۳۲۰ صندلی شکسته و شب گذشته هم ۱۰۰صندلی شکسته است، چه کسی جواب میدهد؟ ورزشگاه قدیر در اختیار شما بوده آقای بابادی. چرا در این مدت که از تربیت بدنی پول گرفتید درستش نکردید؟ مگر نمیدانستید تیمتان بازی دارد؟ استادیوم اولت آبادان است چطور میشود دقیقه ۹۰ فشار میآورید. هر سال این رویه را دارند. چه کار به مجموعه ما دارید؟
او با ناراحتی از بیاحترامی به همکارانش گفت: میآیید از مجموعه ما استفاده میکنید و به نفرات ما بیاحترامی میکنید. ما ۳ روز پای کار بودیم تا این اتفاق بیفتد. وقتی نهادهای نظارتی نمیگذارند این بازی برگزار شود ما چه باید بکنیم؟ واقعا فکر میکنم این شیرینی را به مردم خوزستان تلخ کردند بعد از بازی خوبی که استقلال خوزستان انجام دهد. من فکر میکنم این حرفها و صحبتها باید یک روزی تمام شود. همه داریم در راستای شادی عمومی و جوانان مملکت زحمت میکشیم. اینکه شما بعد از یک برد خوب این صحبتها را کنید باعث خجالت است.