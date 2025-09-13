مصاحبه طوفانی عالیشاه در انتقاد به بازسازی ورزشگاه آزادی

به گزارش ایلنا، امید عالیشاه، کاپیتان پرسپولیس، پس از تساوی و کسب یک امتیاز مقابل فولاد از وضعیت بازسازی ورزشگاه‌ها انتقاد کرد. عالیشاه درباره بازی امروز مقابل فولاد گفت: عرض کنم که وقتی گل نزنید، گل می‌خورید و این قانون نانوشته فوتبال است. موقعیت‌های خوبی را ایجاد کردیم ولی متاسفانه تبدیل به گل نخوردیم و روی یک ایستگاهی غافلگیر شدیم. ۳ امتیاز حساسی که خیلی راحت می‌توانستیم به دست بیاوریم را از دست دادیم. الان متوجه اهمیتش نخواهیم شد. این‌ها را آخر فصل که می‌شود آن موقع اهمیت این امتیازات از دست رفته را متوجهیم. روز به روز باید شرایط بهتر بشود. با این اوصاف به نظرم خوب نیست و باید بهتر از این بشود.

او درباره بازی در زمین شهرقدس و کسب دو مساوی در این زمین گفت: چه بگویم. واقعا باید از چه چیزی بگویم؟ آقای پیروانی درباره ورزشگاه آزادی صحبت کردند و متاسفانه محروم شدند. فکر می‌کنم سال گذشته یا دو سال قبل بود که اینجا را داشتند بازسازی می‌کردند. شرایط جوری شده که همه‌اش در حال بازسازی هستیم و فکر نکنم حالا حالاها بهره‌برداری بشود. احتمالا ۵ سال دیگر که فوتبال را کنار گذاشتیم هم ورزشگاه آزادی آماده می‌شود و هم شهر قدس. موقعی که داخل زمین می‌آیید کیفیت چمن عالی است و ۲۰دقیقه که رویش بازی می‌کنند طوری سست می‌شود که باورت نمی‌شود.

عالیشاه با گلگی از وضعیت ورزشگاه‌ها ادامه داد: بخواهیم حرف بزنیم می‌گویند بهانه می‌گیریم ولی واقعا چرا نباید زیرساخت‌های‌مان درست باشد؟ این‌ها سوالی است واقعا چرا؟ چرا نباید یک ورزشگاه خوب داشته باشیم که هم هوادار لذت ببرد و هم بازیکن لذت ببرد از بازی کردن و هم اینکه به قول شما خبرنگار لذت ببرد. همه و همه هم هواداری که از پشت تلوزیون بازی را می‌بیند از جو بازی و زیبایی ورزشگاه لذت ببرد. متاسفانه مدام در حال بازسازی هستیم. واقعا حیف این بیت‌المال نیست؟ سال گذشته اینجا را بازسازی کردید و دوباره شروع می‌کنید به بازسازی کردن و هیچ کس هم نیست که به آن‌ها گیر بدهد که چه خبرتان است؟ واقعا چخبرتان است؟

عالیشاه درباره مطالبه‌گری از بانک شهر برای ساخت استادیوم گفت: ببینید به این راحتی‌ها هم نیست که بخواهند به این زودی وارد جریانی بشوند که بخواهند استادیوم بسازند. طبیعتا ما مطالبه می‌کنیم ولی راه به جایی نخواهد برد.

او درباره تجربه بازی مقابل دوست نزدیکش وحید امیری گفت: وحید عزیز ماست. بسیار محجوب و دوست داشتنی است و اینکه بار دیگر از او تشکر می‌کنم زحمات زیادی برای تیم کشید و قابل ارزش و تقدیر است. سال‌هایی که کنار هم بودیم درس‌های زیادی از هم یاد گرفتیم ولی خب شرایط فوتبالی به این شکل پیش رفت و طبیعتا حرف اول و آخر را سرمربی می‌زند. دوست داشتیم که با ایشان ادامه می‌دادیم اما آرزوی موفقیت دارم چه در زندگی ورزشی و چه در زندگی شخصی‌اش. ان‌شالله هرجا که هست سالم و سلامت و خنده مادام‌العمر داشته باشد.

او درباره نارضایتی هواداران از وضعیت نقل و انتقالات و مقایسه نقل و انتقالات پرسپولیس با استقلال گفت: ببینید وضعیت نقل‌ و انتقالات طبیعتا با سرمربی تیم است و اگر سوالی دارید باید از سرمربی تیم بپرسید. باید از سرمربی بپرسید که باتوجه به لیستی که دادند یا خواهند داد باشگاه عمل می‌کند یا نه.

