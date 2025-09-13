به گزارش ایلنا، وحید هاشمیان سرمربی پرسپولیس در تقابل با یحیی گل‌محمدی نتوانست سه امتیاز کامل را به دست بیاورد و تیمش را در پایان هفته سوم پنج امتیازی و بدون برد خانگی می‌بیند. هاشمیان بعد از یحیی به سالن کنفرانس شهر قدس رفت و به سوالات پاسخ داد:

*درباره بازی

بعد از وقفه‌ای که در فیفادی به وجود آمد و طبیعتا تعدادی از بازیکنان برای همه تیم‌ها حضور نداشتند. تمرینات بسیار خوبی انجام دادیم. به نظرم امروز بازی بسیار خوبی انجام دادیم. طبیعتا هنوز به آن استانداردی که می‌خواهیم و در ذهن‌مان هست نرسیدیم. موقعیت‌های بسیار خوب گلی را به وجود آوردیم. خطایی که شد و ضربه ایستگاهی که روی ما انجام شد شاید یک مقدار بازی را عوض کرد ولی دوباره به جریان بازی برگشتیم و موقعیت‌های خوبی را به وجود آوردیم. نکته مثبتی که در این بازی داشتیم، روند تیم‌مان بسیار بهتر شده و بازی خوبی انجام دادیم ولی گفتم هنوز به تکامل نرسیدیم. هفته سوم است و بعد از هفته دوم مدت زیادی تعداد زیادی از بازیکنان‌مان را نداشتیم و موقعی هم که داشتیم تعداد زیادی مصدوم بودند ولی قطعا در هفته‌های آینده بازی خوبی خواهیم داشت و به بالای جدول خواهیم رسید.

*پست امروز میلاد محمدی

به نظرم میلاد محمدی بازی بسیار خوبی را انجام داد و گلی هم‌که خوردیم خطای ایشان نبود و خطای بیفوما بود و در ضربه گلی که خوردیم به نظرم میلاد نقشی نداشت. آقای سهیل صحرایی تیم ملی امید بودند و آسیب دیدند، سرژ مصدوم هستند و به این خاطر تصمیم گرفتیم از داشته‌های‌مان استفاده کنیم و به نظرم میلاد محمدی بازی خوبی انجام داد.

*تعویض‌هایی که تیم را از حالت هجومی خارج کرد

نه اتفاقا. ما موقعیت‌هایی در نیمه دوم ایجاد کردیم. اورونوف وقتی به بازی آمد، بیشتر موقعیت‌هایی که به وجود آمد از سمت اورونوف بود و پاس‌های خوبی داد ولی متاسفانه به نتیجه نرسید. تعویض‌هایی که انجام دادیم در جهت تقویت تیم بود و تاثیرش را گذاشت.

*تعویض بیفوما

هرکسی یک دیدی دارد. تمام بازیکنانی که داریم خوب هستند اما باید در پازلی که داریم قرار بگیرند‌ و نقش‌شان را اجرا کنند. بازیکنی که تعویض می‌شود دلیلش صرفا خوب بازی نکردن نبوده است و خیلی فاکتورها دارد. شاید بخواهیم تغییر سیستم بدهیم و شاید هم بخواهیم بازیکن پرانرژی‌تر بیاوریم. به همین خاطر تعویض بازیکنان فقط جنبه بد بازی کردن ندارد. بیفوما تا زمان حضورش خوب بازی کرد. مجموعه خیلی خوبی داریم و می‌خواهیم از همه نیروهای‌مان استفاده کنیم‌.

*از دست رفتن امتیازات دو بازی خانگی

در مورد چمن به نظرم خوب و با کیفیت بود و هر چمنی بود برای دو تیم همین بود. در مورد چمن نمی‌شود صحبت کرد. طبیعت پرسپولیس این است که در ورزشگاه خانگی خود یعنی آزادی بازی کند‌. شاید اگر به استادیوم آزادی برگردیم احساس ورزشگاه خانگی‌مان را داشته باشیم. پرسپولیس سالها در آزادی بازی کرده و تماشاگر بیشتری دارد. هر بازی شرایط خودش را دارد و ما مقابل سپاهان یک استراتژی دیگر داشتیم و مقابل فولاد هم استراتژی دیگری داشتیم که به نظرم نیمه اول خیلی خوب بود و شاید اگر گل دقایق ابتدایی نیمه دوم روی ضربه ایستگاهی نبود، جریان بازی متفاوت می‌شد.

*گله هواداران از اسکواد و مدارا با مدیریت باشگاه

ما خودمان را نمی‌خواهیم با هیچ تیمی مقایسه کنیم جون هر تیمی شرایط و فلسفه خودش را دارد و براساس آن یارگیری می‌کند. زمانی که من نبودم پرسپولیس یکسری یارگیری کرد و خیلی از تیم‌ها آن زمان یارگیری نکرده بودند. به نظرم پرسپولیس یارگیری‌اش را انجام داده بود و بعد از امدن من اوریه، ابرقویی و باکیچ پیوستند که بازیکنان خوبی هستند. ما نمی‌خواهیم با خریدهای‌مان مانور تبلیغاتی بدهیم. بازیکنان زیادی به ما پیام دادند که بازیکنان بزرگی هستند و به رسم احترام نمی‌توانم نام ببرم چون در تیم‌های بزرگی بازی کردند. اگر بازیکنی بگیریم برای تقویت تیم است. وقتی زمان نقل و انتقالات تمام می‌شود، انتخاب بازیکن سخت‌تر است. الان مجموعه خوبی داریم و بازیکنان خوبی داریم. درحال جست‌وجو هستیم و در زمان مناسب بازیکن می‌گیریم. طبیعتا وقتی می‌خواهیم مذاکره کنیم آنها پیشنهادات دیگری هم دارند. هواداران حق دارند که فکر می‌کنند کاری انجام نشده اما پرسپولیس در شروع نقل و انتقالات یارهایش را گرفت و مربی عوض شد و بعد از آمدن من سه بازیکن گرفتیم. فراموش نکنید جمع کردن چنین کادرفنی‌ای در این زمان کم کار ساده‌ای نیست. ما مربی بوندسلیگایی، مربی سابق لیگ و همچنین آقا کریم، آقای پیروانی و آقای خانبان با تجربه زیاد در تیم ملی را داریم. هواداران خیال‌شان جمع باشد در زمان مناسب بازیکنی که به ما کمک کند را جذب می‌کنیم.

*نزدیک شدن به اهداف در سه هفته ابتدایی

در این بازی و به خصوص در نیمه اول روند بسیار خوبی داشتیم و طبیعتا در هفته‌های آینده بهتر خواهیم شد. ۴ بازیکن از بزرگسالان، دو بازیکن امید و دو بازیکن خارجی را در مدت فیفادی در اختیار نداشتیم. باید بازیکنان آسیب دیده هم به این جمع اضافه کنیم که باید کنار تیم قرار بگیرند. تیم‌های دیگر را هم ببینید در ابتدای فصل شرایط‌شان چندان مناسب نیست اما ما روند خوبی داشتیم و امروز هم شانس گلزنی‌های بالای ۹۰ درصد خلق کردیم که اگر استفاده می‌کردیم پرسپولیس نتیجه دیگری می‌گرفت. قطعا با گذشت زمان به فرم خوبی می‌رسیم و الان هم در جای خوبی هستیم.

انتهای پیام/